أمنية.. مرآة ذكية جديدة للفحص الصحي بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Withings، المتخصصة في تطوير التقنيات الصحية، جهازها الجديد “أمنية Omnia” خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وهي تُعد مرآة ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تقديم تقييم صحي شامل للمستخدمين.

وتجمع مرآة Omnia بيانات صحية من أجهزة Withings الأخرى، مثل الساعات الذكية والموازين وأجهزة مراقبة النوم، لتقديم صورة شاملة عن الحالة الصحية للمستخدم.

وتحتوي المرآة على قاعدة تقيس الوزن والصحة القلبية ومعدلات الأيض (التمثيل الغذائي في الجسم)، ويمكنها أيضًا إجراء تخطيط كهربي للقلب (ECG)، واكتشاف بعض الاضطرابات مثل علامات الرجفان الأذيني في القلب.

وتتضمن Omnia مساعدًا يُعرف باسم “الرفيق الصوتي الذكي AI Vocal Companion”، وهو يقدّم توصيات مخصصة بناءً على البيانات الصحية، ويمكنه اقتراح زيارة الطبيب عند الحاجة أو تقديم نصائح لتحسين النشاط البدني اليومي.

وتعرض المرآة الإحصاءات الصحية في شاشتها مع تفسيرات مرفقة، كما يمكن للمستخدمين طرح أسئلة تتعلق بصحتهم والحصول على إجابات فورية.

وتتيح المرآة إمكانية التواصل مع متخصصي الرعاية الصحية لإجراء استشارات طبية افتراضية، بالإضافة إلى إرسال البيانات الصحية للأطباء للمراجعة.

وما زالت المرآة قيد التطوير، ولم تُعلن Withings بعدُ موعد إطلاق المرآة الذكية أو سعرها المتوقع. ومن المقرر عرض المرآة بنحو محدود للجمهور خلال معرض CES 2025.

وتُعد Omnia خطوة متقدمة في إدماج التقنيات الذكية مع الرعاية الصحية الشخصية، مما يوفر للمستخدمين أدوات متطورة لمراقبة صحتهم اليومية وتحسينها.