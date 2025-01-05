هاتف iPhone 17 Air القادم.. المواصفات والمزايا المُتوقعة 

تخطط شركة آبل لإضافة هاتف جديد إلى سلسلة iPhone 17 القادمة هذا العام، يأتي بتصميم مبتكر ومختلف تمامًا عن هواتف آيفون الحديثة. ووفقًا للعديد من المصادر يُعرف الهاتف الجديد حاليًا باسم iPhone 17 Air، وقد يُسمى أيضًا iPhone 17 Slim، وأهم ما يميز هذا الهاتف النحافة والوزن الخفيف.

وفيما يلي سنذكر المواصفات والمزايا المُتوقعة لهاتف iPhone 17 Air القادم من آبل:

التصميم:

سيكون التصميم الجديد السمة البارزة في iPhone 17 Air. ووفقًا لتقرير من موقع The Information، تركز آبل في تقليل سماكة الجهاز بنحو كبير، ليكون أنحف من جميع طرز آيفون الحالية. وستستخدم آبل الألمنيوم لتصنيع هيكل الجهاز بدلًا من التيتانيوم المستخدم في طرز Pro، لكن المحلل Ming-Chi Kuo يشير إلى أن آبل قد تعتمد مزيجًا من الألمنيوم والتيتانيوم.

الشاشة:

من المُتوقع أن يضم هاتف آيفون 17 آير شاشة بمقاس قدره 6.6 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2740 × 1260 بكسلًا، وفقًا للمحللين Ming-Chi Kuo و Jeff Pu. وأما المحلل Ross Young فقد أشار إلى أن الشاشة ستأتي بمقاس قدره 6.55 بوصات، مع دعم تقنية ProMotion ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ووفقًا لموقع The Information ستأتي الشاشة مع تحسينات متعددة تشمل تصغير فتحة الكاميرا الأمامية ومستشعر Face ID، بالإضافة إلى إضافة طلاء جديد يقلل الانعكاسات ويعزز قدرة الشاشة على مقاومة الخدوش.

الكاميرا:

سيشهد iPhone 17 Air تغييرًا كبيرًا في نظام الكاميرا؛ إذ من المُتوقع أن يحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط، وستأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة قدرها 24 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، من المُتوقع أن تغير آبل موقع الكاميرا الخلفية ليصبح في منتصف الجزء العلوي، وهو تغيير كبير مقارنة بتصميم الكاميرات الخلفية المعتاد في هواتف آيفون.

المعالج:

من المُتوقع أن يعمل هاتف iPhone 17 Air بمعالج A19 الجديد، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت. والمعالج سيُصنّع بتقنية مطورة تبلغ 3 نانومتر وتُسمى N3P.

من ناحية أخرى، سيكون iPhone 17 Air من أوائل أجهزة آبل التي تعتمد على مودم 5G الذي ستطوره شركة آبل بدلًا من استخدام مودم من كوالكوم. ومع ذلك، تُشير بعض التقارير إلى أن هذا المودم سيكون أقل كفاءة، إذ يفتقر إلى دعم تقنية mmWave 5G، مما قد يحد من سرعات الاتصال عند 4 جيجابت في الثانية.

السعر وتاريخ الإصدار:

هناك توقعات مختلفة فيما يتعلق بسعر iPhone 17 Air؛ إذ يشير التقرير المنشور في موقع The Information إلى أن سعره قد يتجاوز سعر طراز Pro Max الحالي الذي يبدأ من 1200 دولار، ما يعني أن سعره قد يبدأ من 1300 دولار. ومن ناحية أخرى، يعتقد المحلل Jeff Pu أن هذا الهاتف قد يكون بديلًا لطراز Plus، وقد يُباع بسعر يبدأ من 899 دولارًا.

وفيما يتعلق بتاريخ الإصدار، من المُتوقع أن تعلن آبل سلسلة هواتف iPhone 17 وتطلقها في سبتمبر 2025.