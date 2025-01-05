ما التغييرات الجديدة القادمة إلى سيري في عام 2025؟

تواصل آبل تحسين قدرات مساعدها الذكي سيري، معتمدةً على مزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة Apple Intelligence التي ظهرت في تحديثات نظام التشغيل iOS 18.1 و iOS 18.2. وفي هذا العام، سيحصل سيري على المزيد من التحديثات الجديدة التي ستجعله أكثر ذكاءً وتفاعلًا.

إليك أبرز التغييرات الجديدة القادمة إلى سيري في عام 2025:

المزايا القادمة إلى سيري في تحديثات iOS 18:

مع أن آبل أطلقت مزايا متعددة للمساعد سيري في الإصدارات السابقة من نظام iOS 18، فإنها تخطط لإدخال إضافات جديدة عبر تحديث iOS 18.4 المتوقع إطلاقه في الربيع. وفيما يلي أبرز هذه الإضافات:

فهم البيانات المختلفة:

سيتمكن سيري من فهم وتحليل البيانات المخزنة على جهازك، مثل: رسائل البريد الإلكتروني، والملفات، والصور. وبفضل هذه القدرات سيتمكن من تحديد المعلومات ذات الصلة بالأمر الصوتي ومساعدتك بفعالية أكبر من قبل.

إذ سيكون بإمكان سيري مساعدتك بنحو أفضل في العثور على ما تبحث عنه، سواء كان ذلك رقم رحلة مرفق في رسالة، أو ملفًا نزلته على هاتفك، أو صورة أرسلها شخص ما إليك.

كما سيتمكن سيري من فهم الأوامر التي تتضمن عبارات شخصية، مما يُتيح لك طرح سؤال مثل: متى تصل طائرة أمي؟ وسيفهم أيضًا أوامر مثل: شغّل البودكاست الذي أوصت به صديقتي سُرى.

الوعي بما يظهر على الشاشة:

في تحديث iOS 18.2، يمكن لسيري أخذ لقطة شاشة وإرسالها إلى ChatGPT لتنفيذ بعض الأوامر، لكن آبل أوضحت أن دمج ChatGPT يختلف عن مزية (الوعي بالشاشة) onscreen awareness القادمة.

إذ سيصبح سيري أكثر وعيًا بما يظهر على شاشة جهازك، مما يتيح لك الإشارة إلى ما تراه على الشاشة عند طلب شيء منه. على سبيل المثال: إذا أرسل لك شخص ما عنوانًا عبر الرسائل النصية، وفتحت الرسالة يمكنك أن تقول لسيري: أضف هذا إلى جهة الاتصال، وسيعرف سيري أنك تقصد النص الموجود في الرسالة.

التكامل العميق مع التطبيقات:

سيصبح بإمكان Siri التعامل مع وظائف أكثر تعقيدًا داخل التطبيقات المختلفة، سواء كانت تطبيقات آبل الأصلية أو التطبيقات التابعة للجهات الخارجية.

وبفضل هذا التكامل سيصبح Siri قادرًا على القيام بالعديد من الوظائف الجديدة، مثل: فتح مقالات من قائمة القراءة في متصفح سفاري، أو إرسال صور التقطت في مكان معين إلى شخص ما. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن سيري من تنفيذ مهام متعددة بأمر واحد، مثل تعديل صورة، ثم إرسالها إلى شخص محدد.

المزايا المتوقعة في نظام iOS 19:

كل المزايا المذكورة سابقًا ستكون جزءًا من نظام iOS 18 وستصل في التحديثات القادمة، لكن هناك تقارير تفيد بأن آبل تطور نسخة جديدة كُليًا من سيري تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

ستتيح هذه النماذج لسيري إجراء محادثات مستمرة تحاكي المحادثات البشرية، وسيتمكن Siri من تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا، وسيصبح منافسًا قويًا لروبوتات الدردشة مثل ChatGPT.

مواعيد إصدار المزايا الجديدة لسيري:

المزايا القادمة في نظام iOS 18 :

من المُتوقع أن تصل هذه المزايا عبر تحديث iOS 18.4 الذي سيصدر في أبريل. إذ ستطلق آبل إصدار iOS 18.3 في يناير، ثم تطلق النسخة التجريبية من iOS 18.4 التي ستخضع للاختبار لبضعة أشهر قبل طرحها لجميع المستخدمين.

المزايا القادمة في نظام iOS 19 :

ستكشف آبل عن هذه المزايا في يونيو مع إطلاق نظام iOS 19 في سبتمبر 2025، ولكن قد لا تصل جميع المزايا مرة واحدة، وقد تأتي بعضها في تحديثات نظام iOS 19 القادمة في 2026.