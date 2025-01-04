سماعات AirPods Pro 3 القادمة.. إليك أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة

تستعد آبل لإطلاق الجيل الثالث من سماعاتها اللاسلكية الرائدة AirPods Pro 3 في وقت لاحق من هذا العام، ومن المُتوقع أن يكون ذلك في سبتمبر بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17.

ومع أن الشركة قد أضافت العديد من التحسينات إلى الجيل الثاني AirPods Pro 2 عبر تحديثات البرامج، فإن الجيل الجديد سيأتي بمزايا جديدة متقدمة، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المزايا:

شريحة H3 الجديدة كُليًا:

وفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبرغ، ستأتي AirPods Pro 3 مع شريحة H3 الجديدة كُليًا. وعادةً، تقدم الشرائح الجديدة من آبل تحسينات طفيفة مقارنةً بالطرز السابقة، مثل شرائح M لأجهزة ماك وآيباد، وشرائح A لهواتف آيفون، وشرائح S لساعات آبل الذكية.

ولكن عندما يتعلق الأمر بشرائح H الخاصة بسماعات AirPods، فإن الترقيات تكون كبيرة، وقد يعود السبب في ذلك إلى المدة الزمنية الطويلة بين التحديثات. على سبيل المثال: استُخدمت شريحة H1 في سماعات AirPods Pro لمدة قدرها ثلاث سنوات قبل أن تحل محلها H2 في الجيل الثاني. ومع وصول AirPods Pro 3، سيكون قد مرّ ثلاث سنوات على إطلاق شريحة H2.

وعندما كشفت آبل عن H2، أشارت آبل إلى أن شريحة H2 الجديدة توفر تجربة صوتية استثنائية وتلغي ضِعف الضوضاء مقارنة بالجيل السابق. وبفضل المشغل الصوتي الجديد ومكبر الصوت المخصص، تقدم AirPods Pro صوتًا واضحًا وعالي الجودة عبر نطاق واسع من الترددات. كما أن الشريحة الجديدة تدعم المعالجة الداخلية لتقليل الضوضاء البيئية العالية الناتجة عن السيارات أو أدوات البناء أو مكبرات الصوت الصاخبة.

وبعد إطلاق H2، أضافت آبل العديد من المزايا الجديدة إلى السماعات عبر تحديثات النظام بفضل قدرة شريحة H2 على دعم المزايا الجديدة، لذلك من المُتوقع أن تأتي شريحة H3 مع مزايا جديدة متقدمة وقدرات أفضل، وقد تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة؛ مما يُحسّن عمر البطارية.

تحسينات في التصميم:

أشار جورمان في التقرير نفسه أيضًا إلى أن AirPods Pro 3 ستأتي بتصميم جديد، لكن لا توجد معلومات كثيرة عن التصميم حتى الآن.

ومع ذلك من غير المُتوقع أن تكون هناك تغييرات جذرية؛ لأن تصميم AirPods Pro حظي بشعبية كبيرة وقد غيرت آبل تصميم AirPods 4 ليصبح مشابهًا لتصميم طراز AirPods Pro. وقد تشمل التحسينات تغييرات طفيفة في حجم الساق أو تحسين توافق السماعات مع الأذن.

ترقية مزية إلغاء الضوضاء:

تُعدّ مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) من أبرز المزايا في AirPods Pro 2، ومن المُتوقع أن تستمر آبل في تحسين هذه المزية في الجيل الثالث. ووفقًا لبعض الشائعات، ستصبح مزية ANC في AirPods Pro 3 أفضل بكثير من النسخة الحالية، بفضل قدرات شريحة H3 الجديدة.

مزية صحية جديدة:

تشير بعض التقارير إلى أن آبل تعمل على تطوير ثلاث مزايا صحية أو أكثر للأجيال المستقبلية من سماعات AirPods، ومنها:

مراقبة معدل ضربات القلب. قياس درجة حرارة الجسم. مستشعرات جديدة لقياس بعض المؤشرات الفسيولوجية.

من المُتوقع أن تكون مزية مراقبة معدل ضربات القلب جاهزة للإطلاق مع AirPods Pro 3، ولكن نظرًا إلى الوقت الذي يتطلبه تطوير المزايا الصحية وحصولها على الموافقات من الجهات المسؤولة، قد تؤجل آبل إطلاقها إلى وقت لاحق.