ابتكارات جديدة قد تغير الهواتف الذكية في عام 2025

شهدت الهواتف الذكية تطورات كبيرة خلال عام 2024، وتنافست شركات التكنولوجيا الرائدة مثل آبل وسامسونج وجوجل وأوبو وهونر وهواوي لإطلاق هواتف جديدة تتمتع بمزايا متقدمة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، وتحسين تجربة استخدام الهواتف الذكية وجعلها أكثر ذكاءً مع التركيز في إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي.

وفي عام 2025، من المُتوقع أن تشهد الهواتف الذكية المزيد من التطورات، وقد تبدأ العديد من شركات التكنولوجيا بتبني ابتكارات جديدة على نطاق واسع، وأبرز هذه الابتكارات:

1- بطاريات السليكون:

تبنت شركات مثل هونر وأوبو تقنية البطاريات القائمة على السليكون التي تتيح إنتاج بطاريات كبيرة دون زيادة السماكة، مع القدرة على دعم الشحن الفائق السرعة.

على سبيل المثال: يتميز هاتف Honor Magic V3 القابل للطي بسماكة تبلغ 4.3 ملم فقط عند فتحه، ومع ذلك يحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5150 ميلي أمبير في الساعة وتتمتع بالعمر الطويل.

بالإضافة إلى ذلك تدعم هذه البطاريات الشحن السريع، إذ يدعم Magic V3 الشحن السلكي بقدرة تبلغ 66 واطًا، ويدعم هاتف Oppo Find X8 Pro الشحن السلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا، وكلا الهاتفين يدعمان الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

2- مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدمجة في الهواتف الذكية:

قدمت أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل: Apple Intelligence في هواتف آيفون و Galaxy AI في هواتف سامسونج مزايا مفيدة تساعد في تحسين الإنتاجية والإبداع وتسهل أداء العديد من المهام.

وفي هذا العام، من المُتوقع أن تستمر هذه الشركات وغيرها من شركات تصنيع الهواتف في إضافة مزايا ذكاء اصطناعي أكثر فائدة وتقدمًا، مع تعزيز دور المساعد الافتراضي الذكي، لجعل المستخدمين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي بنحو أكبر.

3- الشاشات الثلاثية الطيات:

يُعد Huawei Mate XT أول هاتف ثلاثي الطيات يصل إلى السوق. ومع أن هناك نماذج أولية مشابهة من سامسونج، فإن هواوي سبقتها إلى الإنتاج.

تفتح هذه الابتكارات آفاقًا جديدة في مجال تصميم الهواتف الذكية، ومن المُتوقع أن تبدأ المزيد من الشركات بتبني هذه التصاميم المبتكرة، ويزداد عدد الهواتف الذكية التي تتضمن شاشات قابلة للطي على غرار Huawei Mate XT والتي يمكن استخدامها بدلًا من الجهاز اللوحي.

4- الأزرار المادية القابلة للتخصيص:

شهد عام 2024 عودة الأزرار المادية المخصصة للكاميرا مع سلسلتي iPhone 16 و Oppo Find X8. وتساعد هذه الأزرار في تحسين تجربة المستخدم، وتُسهل الوصول إلى الكاميرا، وتعزز تجربة التصوير الفوتوغرافي.

وفي عام 2025، قد تضيف المزيد من شركات تصنيع الهواتف الذكية أزرارًا مادية قابلة للتخصيص إلى الإصدارات الجديدة من هواتفها لتسهيل الوصول إلى بعض المزايا والتطبيقات.