LG تكشف عن جهاز عرض منزلي يعمل كمكبر صوت ومصباح

تستعد شركة LG للمشاركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 بإعلان جهازَي عرض جديدين يتميزان بتصميم مختلف ووظائف متعددة، ويضم الإعلان جهاز عرض (بروجكتور) ثلاثي الوظائف يمكنه العمل كمكبر صوت ومصباح إضاءة، بالإضافة إلى أصغر جهاز عرض من الشركة بدقة قدرها 4K.

وتقدّم الشركة جهاز PF600U، الذي يُعد جهازًا متعدد الوظائف يمكنه عرض المحتوى بدقة قدرها Full HD، كما أنه يعمل كمكبر صوت لاسلكي، ومصباح إضاءة، ويوفر الجهاز سطوعًا يبلغ 300 شمعة مع سماعات مدمجة لتجربة صوتية غامرة.

ويحتوي الجهاز على مصباح LED مدمج يقدم تسعة ألوان مختلفة، وخمسة مستويات للسطوع، علمًا بأن رأس الجهاز قابل للإمالة بزاوية قدرها 110 درجات، ويوفر الجهاز خاصية ضبط الشاشة تلقائيًا لتحسين تجربة العرض.

وأما الجهاز الثاني، فهو CineBeam S، الذي يُعد أصغر جهاز عرض من شركة LG، ويقدّم الجهاز دقة عرض قدرها 4K UHD مع سطوع يصل إلى 500 شمعة، ويعرض صورًا ومقاطع فيديو بأحجام تتراوح بين 40 و 100 إنش، وهو يُعد الإصدار التالي لجهاز CineBeam Qube.

ويتميز الجهاز بسماعات استيريو مدمجة مع دعم تقنية Dolby Atmos، كما يتضمن مزايا مثل ضبط الشاشة التلقائي، وتعديل الألوان حسب لون الجدار، وتغيير حجم الشاشة وموقعها. ويعمل الجهازان بنظام LG WebOS لتوفير وصول سهل إلى منصات البث الشهيرة.

ومن المتوقع أن تعلن LG تفاصيل الأسعار وموعد توفر الجهازين الجديدين خلال فعاليات معرض CES 2025 خلال المدة الممتدة بين 7 و 11 يناير.