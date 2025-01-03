HMD تطلق هاتفها الذكي الجديد Key بثمن زهيد

أعلنت شركة HMD الفنلندية إطلاق هاتفها الذكي الجديد HMD Key من الفئة الاقتصادية، وهو يستهدف شريحة المستخدمين ذوي الميزانيات المحدودة.

ولا يضاهي هاتف HMD الجديد الهواتف الأخرى التي كشفت عنها الشركة حديثًا، مثل HMD Crest و Crest Max و HMD Skyline، لكنه يقدّم مجموعة من المزايا المناسبة لفئته السعرية.

ويعمل هاتف HMD Key بمعالج Unisoc 9832E مع ذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قدرها 32 جيجابايت قابلة للزيادة حتى 128 جيجابايت عبر بطاقة تخزين خارجية microSD. ويدعم الهاتف أيضًا تقنية توسيع الذاكرة العشوائية، مما يضيف 2 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية إلى الذاكرة العشوائية الفعلية.

ويأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 14 GO، وهو نظام تشغيل خفيف مخصص للأجهزة ذات المواصفات المتواضعة، مع وعد من الشركة بتقديم تحديثات أمنية ربع سنوية لمدة قدرها عامان، لكنه لن يحصل على أي ترقيات رئيسية لنظام التشغيل.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ويعمل بشاشة LCD قياسها 6.52 إنشات، ودقة قدرها 1280 × 576 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 460 شمعة.

ويتضمن الهاتف بطارية سعتها 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 10 واط، بالإضافة إلى مكبر صوت واحد، ومنفذ سماعات 3.5 ملم. ويدعم الهاتف البلوتوث 4.2، ويتميز بمقاومة الرذاذ والغبار بمعيار IP52.

ويأتي الهاتف بلونين، هما الأسود والأزرق، ويزن 185 جرامًا، ويُطرح الهاتف في الأسواق بسعر قدره 75 دولارًا أمريكيًا فقط.