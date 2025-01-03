ببطارية مميزة.. هونر تُطلق هاتفها الجديد Magic 7 Lite

كشفت هونر عن هاتف Magic 7 Lite ضمن سلسلة هواتفها الذكية Magic 7، وهو هاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة، ويضم تقنيات للذكاء الاصطناعي، ويوفر بطارية مميزة تدوم لوقت طويل.

ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية مصنوعة من مادة السيليكون-كربون بسعة ضخمة قدرها 6600 ميلي أمبير، وتوفر البطارية مدة تشغيل طويلة تزيد على 25 ساعة متواصلة عند مشاهدة مقاطع الفيديو.

ولضمان الأداء في الظروف القاسية، تتمتع البطارية بطبقة حماية من نوع خاص لتحمل درجات الحرارة المتطرفة في الأجواء القاسية.

وعندما ينخفض مستوى البطارية، يمكن للهاتف بفضل الذكاء الاصطناعي الحفاظ على المكالمات لمدة تصل إلى 50 دقيقة مع نسبة شحن قدرها 2% فقط، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا، مع نظام شحن آمن يعتمد أيضًا على الذكاء الاصطناعي لضمان الاستقرار.

ويتميز هاتف Magic 7 Lite بشاشة OLED قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها 1.5K، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع سطوع HDR يصل إلى 4000 شمعة، مما يضمن وضوحًا فائقًا تحت أي ظروف إضاءة.

وتزعم هونر أن الهاتف يتمتع بشاشة مضادة للسقوط، إذ تتحمل السقوط من ارتفاع قدره متران، مع زجاج معزّز وزوايا حماية إضافية. وتقول هونر إن الشاشة أصبحت أكثر متانة بنسبة قدرها 166% مقارنةً بالإصدارات السابقة، كما أن الهاتف حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الماء والغبار.

ومع أن هونر لم تكشف رسميًا عن تفاصيل المعالج، فإن التقارير تشير إلى أنه مدعوم بشريحة سنابدراجون 6 جين 1 من كوالكوم، ويعمل الهاتف بنظام MagicOS 8.0 المستند إلى أندرويد 14، مع مزايا برمجية مفيدة من هونر مثل Magic Capsule و Magic Portal و Parallel Space.

ويحمل الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل بتقنية دمج البكسلات، التي تُعزز التصوير في الإضاءة المنخفضة، وتدعم الكاميرا أيضًا التقريب البصري حتى 3 مرات دون فقدان الجودة، مع دعم التثبيت البصري OIS، ومزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين التقاط الصور وتحريرها.

ومن المقرر طرح الهاتف بسعر قدره 399 جنيهًا إسترلينيًا بلونين، هما الأسود والأرجواني، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين حجمها 512 جيجابايت، وتمنح هونر المشترين الأوائل سماعات Honor Earbuds Open مجانًا في بعض الأسواق.