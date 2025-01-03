شاومي تكشف عن حواسيب REDMI Book إصدارات 2025

أعلنت شاومي اليوم إطلاق إصدارات عام 2025 من حواسيب REDMI Book بشاشة قياسها 14 إنشًا و 16 إنشًا، بتصميم متين ومواصفات تقنية متطورة.

وصنعت الشركة الصينية حواسيبها الجديدة من سبيكة ألمنيوم متينة، وتتميز الأجهزة بنحافة تصميمها، إذ يزن جهاز REDMI Book 14 نحو 1.36 كيلوجرام بسُمك قدره 15.9 ملم، في حين يزن جهاز REDMI Book 16 نحو 1.65 كجم بالسُمك نفسه.

ويأتي جهاز REDMI Book 14 (إصدار 2025) بشاشة قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2.8K مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 400 شمعة. وتدعم الشاشة نطاق الألوان sRGB بنسبة قدرها 100%، كما أن الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للإضاءة الزرقاء المنخفضة، وعرض خالٍ من الوميض لتقليل إجهاد العين.

ويعمل الجهاز بمعالج Intel Core i5-220H من الجيل الثالث عشر، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين تصل إلى تيرابايت من نوع PCIe 4.0 SSD، وبطارية تدوم حتى 13.8 ساعة، مع شحن سريع حتى 50% في غضون نصف ساعة بالشاحن المرفق.

وأما جهاز REDMI Book 16 (إصدار 2025)، فهو يتميز بشاشة قياسها 16 بوصةً بدقة قدرها 2.5K، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وباقي مواصفات الشاشة مثل الإصدار الأصغر. ويعمل الجهاز بالمعالج نفسه، وخيارات التخزين والذاكرة العشوائية نفسها، مع بطارية أكبر تدوم حتى 19 ساعة، وتدعم الشحن السريع.

ويدعم الجهازان الواي فاي 6 والبلوتوث 5.2، مع مجموعة منافذ متنوعة، منها USB-C 3.2 Gen 2، و HDMI 2.1، ومنافذ USB-A متعددة، بالإضافة إلى مقبس سماعات 3.5 ملم، ويدعم الجهازان تقنية Dolby Vision للعرض و Dolby Atmos للصوت، وتتيح شاومي مزايا HyperOS Connect التي توفر تكاملًا سلسًا مع الأجهزة المختلفة.

وتطرح شاومي حاسوب REDMI Book 14 إصدار 2025 بسعر يبدأ من نحو 630 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر بالشاشة البالغ قياسها 16 إنشًا من نحو 660 دولارًا أمريكيًا، وقد طرحت شاومي الجهازين في الصين، ومن المقرر طرحهما في الأسواق العالمية قريبًا.