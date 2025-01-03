سامسونج وجوجل تُطلقان Eclipsa Audio: تحالف جديد في عالم الصوت

أعلنت شركة سامسونج إدماج تقنية الصوت الثلاثية الأبعاد الجديدة “Eclipsa Audio”، التي طُوّرت بالتعاون مع جوجل، في تشكيلة أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت لعام 2025. وستتوفر هذه التقنية في كافة إصدارات سامسونج، بدءًا من أجهزة التلفاز Crystal UHD الأساسية وصولًا إلى أجهاز التلفاز Neo QLED 8K الفاخرة، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الجديدة لعام 2025. وتُعد هذه التقنية منافسةً لتقنية Dolby Atmos الشهيرة.

وتتيح تقنية Eclipsa Audio للمستخدمين ضبط عناصر الصوت، مثل موقع الصوت وشدته وانعكاساته المكانية، لخلق تجربة صوتية غامرة ثلاثية الأبعاد. وتعتمد هذه التقنية على معيار الصوت المكاني الثلاثي الأبعاد Immersive Audio Model and Formats (IAMF)، الذي تبنّته منظمة Alliance for Open Media (AOM) في أكتوبر من عام 2023.

وتعمل سامسونج وجوجل بالتعاون مع جمعية تكنولوجيا الاتصالات (TTA) لتطوير شهادة تضمن جودة الصوت في الأجهزة التي تستخدم تقنية Eclipsa Audio. ومن خلال تقديمها عبر مجموعة واسعة من الأجهزة، تهدف سامسونج إلى جعل هذه التقنية الصوتية المتقدمة متاحة للجميع.

وصرّح تاييونغ سون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم العرض المرئي في سامسونج، في بيانٍ رسمي قائلًا: “إننا فخورون بقيادة الصناعة من خلال إدماج تقنية Eclipsa Audio في تشكيلة أجهزتنا لعام 2025. إن هذا الابتكار يفتح آفاقًا جديدة لتجارب الصوت الغامرة، ويؤكد التزامنا بتشكيل مستقبل الترفيه المنزلي”.

وبدايةً من عام 2025، ستدعم منصة يوتيوب مقاطع الفيديو التي تحتوي على مسارات صوتية بتقنية Eclipsa Audio، على غرار دعمها السابق مقاطع الفيديو بتقنية Dolby Atmos.

وتواصل سامسونج، التي تُعد الشركة الرائدة عالميًا في سوق أجهزة التلفاز، تعزيز مكانتها مع تقنية Eclipsa Audio، التي تهدف من خلالها إلى إعادة تشكيل التجربة الصوتية في الأجهزة.