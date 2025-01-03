سامسونج تكشف عن شاشاتها الجديدة لعام 2025

كشفت شركة سامسونج عن خمس شاشات متطورة قبل مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2025) المقرر انعقاده في لاس فيغاس بالولايات المتحدة خلال المدة الممتدة بين 7 و 10 يناير. وتتميز الشاشات الجديدة بتقنيات رائدة مثل دعم الذكاء الاصطناعي، ومعدل تحديث يصل إلى 500 هرتز، وتجربة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات، لتلبية احتياجات العمل والترفيه.

Smart Monitor M9

تقدّم سامسونج شاشة Smart Monitor M9 بقياس قدره 32 إنشًا، وهي من نوع OLED بدقة قدرها 4K، ومعدل تحديث قدره 165 هرتزًا، وكاميرا مدمجة للمكالمات والاجتماعات.

وتعمل الشاشة بنظام التشغيل Tizen OS، وهي مزودة بقدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، إذ تحتوي الشاشة على ميزة “مُحسّن الصورة بالذكاء الاصطناعي” التي تحلل المحتوى المعروض، وتضبط جودة الصورة تلقائيًا لتوفير تجربة مثالية عند مشاهدة المحتوى أو اللعب أو العمل على المستندات. وتدعم الشاشة ترقية المحتوى إلى جودة قريبة من دقة 4K بفضل ميزة “4K AI Upscaling Pro”.

شاشات مخصصة للألعاب

وتقدّم سامسونج أيضًا شاشتي ألعاب ضمن سلسلة “Odyssey”، وهما Odyssey OLED G8 و Odyssey OLED G6. وتأتي شاشة G8 كأول شاشة بدقة قدرها 4K قياسها 27 إنشًا بمعدل تحديث قدره 240 هرتزًا، مما يضمن تجربة لعب سلسة وعرض فائق الوضوح.

وأما شاشة G6، فهي أول شاشة OLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 500 هرتز لتقديم استجابة فائقة السرعة. وكلا الشاشتين مزودتان بتقنيتي NVIDIA GSYNC و AMD FreeSync Premium Pro لضمان أداء عالٍ للألعاب خالٍ من التقطيع.

تجربة ثلاثية الأبعاد بدون نظارات

وأضافت سامسونج إلى المجموعة شاشة Odyssey 3D البالغ قياسها 27 إنشًا التي تقدم تجربة مشاهدة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى نظارات خاصة. وتعتمد الشاشة على الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور الثنائية الأبعاد إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد بواقعية، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

شاشة مخصصة للإنتاجية

وأما شاشة ViewFinity S8 البالغ قياسها 37 بوصة، فهي موجهة للمستخدمين الباحثين عن الإنتاجية، وتتميز الشاشة بدقة عرض عالية ومساحة عرض واسعة، كما تحمل شهادة TUV Rheinland لتقليل إجهاد العين من الضوء الأزرق، وتدعم تعديل الارتفاع والميل.

وأكد “جيونغ هون”، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات في سامسونج، في بيانٍ رسمي أن الشركة ملتزمة بتطوير تقنيات عرض مبتكرة لتقديم أفضل تجربة للمستخدمين، مع استمرارها بريادة تكنولوجيا الشاشات.