بإضافات جديدة.. سامسونج تعتزم إطلاق تطبيق التخصيص Good Lock عالميًا

تستعد سامسونج لتوسيع نطاق توفر تطبيق تخصيص واجهة المستخدم الموجه لأجهزة جالاكسي Good Lock ليكون متاحًا في كافة الدول مع تحديث One UI 7 المنتظر، بعد ما يقرب من عقدٍ على إطلاقه.

وأعلنت الشركة الكورية الجنوبية أن التطبيق سيكون متاحًا في كافة الدول عبر متجر جوجل بلاي إلى جانب متجر جالاكسي الخاص بها. وقد ظل التطبيق متاحًا فقط عبر متجر جالاكسي، مع إتاحته لمدة وجيزة في عدة دول فقط منتصف عام 2024 قبل أن يُسحب لاحقًا لأسباب غير معروفة.

وسيوفر تطبيق سامسونج Good Lock العديد من المزايا الجديدة بالتزامن مع إطلاق تحديث One UI 7 القادم، ومنها إعادة تصميم التطبيق لتسهيل الاستخدام، خاصةً للمستخدمين الجدد، مع إضافة تبويب جديد باسم “صفحتي My Page” يسمح بإعادة تعيين الإعدادات وإدارتها بسرعة.

وأضافت سامسونج ميزة الفلاتر التي تسهل العثور على الخصائص والوظائف المتعلقة بكل أداة داخل التطبيق، مع توفير خيارات مختلفة لتخصيص الشاشة الرئيسية للجهاز، وإمكانية وضع الأيقونات والتطبيقات المصغرة “الويدجت” في أي مكان، وتخصيص إيماءات التنقل والمجلدات، وغيرها.

وتوفر الشركة ميزة جديدة في أداة الكاميرا داخل التطبيق Camera Assistant لحفظ مقاطع الفيديو المُسجلة مباشرةً في جهاز تخزين خارجي، فضلًا عن مزايا أخرى لتحسين تخصيص شاشة القفل والخلفيات والمظاهر (Themes) وغيرها.

وستتيح سامسونج أيضًا تحسين تجربة الألعاب مع أداة Game Booster في تطبيق Good Lock لتتيح تغيير تصنيف التطبيقات لتلقي دعم الألعاب، وإعادة تعيين أزرار لوحة الألعاب، وضبط إعدادات معالج الرسوميات (GPU) لتحسين الأداء أو جودة الصورة.

ومن المقرر إطلاق النسخة المُحدّثة من تطبيق Good Lock في شهر يناير الجاري، بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S25 وإصدار النسخة المستقرة من تحديث One UI 7.