روبوت الذكاء الاصطناعي Grok يدعم تحليل الصور

أعلن إيلون ماسك أن روبوت الدردشة المستند إلى الذكاء الاصطناعي Grok بات يدعم الآن تحليل الصور، مما يتيح للمستخدمين إمكانية تحليل مجموعة واسعة من الصور، من السجلات الطبية إلى ألعاب الفيديو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهد Grok زيادة كبيرة في عدد مستخدميه عقب إتاحته لمستخدمي منصة إكس بنحو مجاني.

وأُطلق روبوت Grok في نوفمبر من عام 2023، وقد طوّرته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لإيلون ماسك xAI، بهدف منافسة منصات الذكاء الاصطناعي الشهيرة مثل ChatGPT من OpenAI و Gemini من جوجل.

وفي البداية، كان الوصول إلى Grok مقتصرًا على المشتركين في منصة إكس X، لكن الشركة قررت لاحقًا إتاحة الوصول إلى الروبوت مجانًا في ديسمبر الماضي، مما شكّل تحولًا جذريًا في انتشاره.

وفي منشور عبر منصة إكس، أكّد ماسك المزايا الجديدة قائلًا: “يمكنك الآن تحميل أي صورة لتحليلها عبر Grok، سواء كانت اختبارات طبية أو لقطات من ألعاب الفيديو. فقط اضغط على زر ‘زائد +’، أو ألصق الصورة في شريط الإدخال”.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين التفاعل مع الروبوت الذكي بنحو أكثر ديناميكية، مع قدرته على تحليل الصور وإنشائها، مما يعزز جاذبيته كأداة ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام.

ومع هذه التحديثات، تسعى xAI إلى تحدي المنافسين البارزين، وبناء قاعدة مستخدمين مميزة من خلال إدماج Grok في منصة إكس، كما تعمل الشركة على إطلاق تطبيق مستقل لـ Grok لتحسين تجربة المستخدم.

وإلى جانب تطوير Grok، أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس، خططًا طموحة للمنصة لعام 2025، مشيرةً إلى نية الشركة تقديم خدمات بث مباشر وأدوات مالية، وتحديثات إضافية للروبوت الذكي.

Analyze any image in seconds with Grok! https://t.co/CgL5AquNrZ

— Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025