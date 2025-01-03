تقرير.. سامسونج تطوّر حساسًا متقدمًا لكاميرا هواتف آيفون المستقبلية

تُشير تقارير حديثة إلى أن سامسونج قد تُصبح المورد الجديد لحساسات الكاميرا في هواتف آيفون المستقبلية، ويُقال إن الشركة الكورية تطوّر مستشعر صور “مكدّس بثلاث طبقات” بتكوين من نوع خاص لشركة آبل.

ومن المقرر أن تُحدث تلك الخطورة تغييرًا جذريًا في شراكات آبل مع الموردين، خاصةً أن سوني كانت المورد الرئيسي للحساسات في كاميرا هواتف آيفون منذ أكثر من عقد.

وفقًا للشائعات الأخيرة، فإن الحساس الجديد من سامسونج يتفوق على حساسات Exmor RS من سوني التي استخدمتها آبل منذ عام 2011 مع إطلاق هاتف آيفون 4s.

ويُعتقد أن هذه التقنية الجديد التي طوّرتها سامسونج ستُحسن سرعة معالجة الصور وجودتها، إذ تقلل المسافة التي تقطعها البيانات في أثناء المعالجة، مما يعزز الأداء العام للكاميرا في التقاط الصور السريعة بجودة عالية.

وفي حال قررت آبل التعاون مع سامسونج بدلًا من سوني، فسيكون لذلك تأثير كبير في علاقتها بالموردين، خاصةً أن سوني كانت تقف بنحو رئيسي خلف تطور كاميرات هواتف آيفون مع تتابع الإصدارات المختلفة كل عام.

وإلى جانب هذا التغيير المحتمل، تتطلع آبل إلى التخلص من اعتمادها على مودم شركة كوالكوم، مع تطوير حلول داخلية بديلة للإصدارات القادمة من هواتف آيفون، إذ تعمل الشركة على إنتاج المودم الخاص بها. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز سيطرة آبل على أداء أجهزتها، وإضافة مزايا أكثر توافقًا مع رؤيتها.

وتعمل آبل على تطوير رقاقات خاصة بها للاتصال بشبكات البلوتوث والواي فاي، تحت اسم “Proxima”، لتحل محل الرقاقات التي تزودها بها شركة برودكوم حاليًا. ومن المتوقع أن تُطرح هذه الرقاقات الجديدة خلال هذا العام، مما يعزز استقلالية آبل عن الموردين الخارجيين.