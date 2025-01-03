بعد 5 سنوات.. آبل تنهي دعم الجيل الرابع من ساعتها الذكية

أضافت آبل منتجين جديدين إلى قائمة منتجاتها العتيقة، وهما الجيل الرابع من ساعتها الذكية Apple Watch Series 4 وحاسوب MacBook Pro بالشاشة البالغ قياسها 15 إنشًا الذي صدر في عام 2019.

وكانت آبل قد أطلقت ساعة Apple Watch Series 4 في سبتمبر من عام 2018، وهي الآن تحمل رسميًا تصنيف “منتج عتيق”، ويشمل ذلك نسخ الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ بالقياسين البالغ قدرهما 40 ملم و 44 ملم. وقد جاءت الساعة آنذاك بتصميم جديد، وشاشة كبيرة، وحافات نحيفة، مما جعلها محط أنظار المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن الساعة كانت معروفة بكونها أول ساعة ذكية من آبل تدعم ميزة التخطيط الكهربي للقلب (ECG)، مع قدرة على اكتشاف اضطرابات ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني AF.

ومع إطلاق تحديث watchOS 11 العام الماضي، فقدت ساعة Watch Series 4 الدعم البرمجي، مما جعل watchOS 10 آخر تحديث لها.

وأما جهاز MacBook Pro بالشاشة البالغ قياسها 15 إنشًا الذي أُطلق في عام 2019، فقد اُستُبدل في العام نفسه بالإصدار ذي الشاشة البالغ قياسها 16 إنشًا، وقد شهد الجهاز نهاية استخدام معالجات إنتل في أجهزة آبل المحمولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الجهاز ما زال يدعم أحدث أنظمة macOS، مما يجعله خيارًا جيدًا لبعض المستخدمين حتى الآن.

وتُعرّف آبل المنتج بأنه “عتيق Vintage” إذا توقفت عن بيعه لمدة قدرها خمس سنوات، وتظل هذه المنتجات مؤهلة للإصلاح لدى آبل ومزودي الخدمة المعتمدين إذا كانت القطع متوفرة.

وأما “المنتجات القديمة Obsolete”، فهي التي مضى على وقف بيعها سبع سنوات، ولا تكون مؤهلة للحصول على خدمات الإصلاح.