آبل تطلق تحديثات جديدة لخدمة اللياقة البدنية +Fitness

أعلنت آبل مجموعة من التحديثات الجديدة لخدمة اللياقة البدنية التابعة لها +Apple Fitness. وتشمل هذه التحديثات إضافة محتوى جديد لتمارين القوة والتأمل، بالإضافة إلى التكامل مع تطبيق اللياقة الشهير Strava.

وتقدّم آبل برنامجًا جديدًا لتدريب القوة بعنوان “ثلاثة أسابيع مثالية من القوة”، وهو برنامج يمتد لثلاثة أسابيع، ويتضمن 12 جلسة تدريبية لمدة قدرها 30 دقيقة.

وتركز الجلسات على مفاهيم تدريبية مختلفة، مثل “التحميل التدريجي”، و “الوقت تحت التوتر”، و “القوة الديناميكية”، وقد صُمم البرنامج ليكون قابلًا للتكرار مع أوزان مختلفة حسب تطور مستوى المستخدم.

ومن أبرز التحديثات الجديدة هو تكامل خدمة آبل للياقة البدنية +Fitness مع تطبيق Strava، إذ يمكن للمستخدمين مشاركة تمارينهم على التطبيق، وعرض تفاصيل مثل نوع التمرين والمدرب الذي قاده، بالإضافة إلى بيانات الصحة المعتادة. كما تقدم آبل اشتراكًا مجانيًا لمدة قدرها ثلاثة أشهر لمستخدمي Strava في خطوة تسويقية ذكية.

وتشمل التحديثات الأخرى جلسات تمهيدية للتأمل التنفسي، وتمارين مخصصة للتدريب على رياضة “بيكل بول”، ومجموعة جديدة من قصص “Time to Walk” بصوت المشاهير.

يُذكر أن هذه التحديثات تهدف إلى توسيع نطاق خدمة اللياقة البدنية +Apple Fitness، وتعزيز التكامل مع التطبيقات الشهيرة لتوفير تجربة رياضية شاملة للمستخدمين.

وكانت آبل قد أطلقت خدمة +Fitness رسميًا في ديسمبر من عام 2020، وقد كانت متاحة في البداية في عدد محدود من الدول، قبل أن تتيحها الشركة على نطاق عالمي، وتقدّم الخدمة المعتمدة على نظام الاشتراكات تمارين رياضية مُصممة لتناسب كافة مستويات اللياقة البدنية، بدءًا من المبتدئين وحتى الرياضيين المحترفين، وتعتمد الخدمة بنحو كبير على ساعة آبل Apple Watch لتتبع البيانات الحيوية وعرضها على الشاشة في أثناء التمرين، مما يوفر تجربة تفاعلية وشخصية.