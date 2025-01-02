مناسب لآيفون وأندرويد.. لينوفو تكشف عن قرص تخزين خارجي بسرعة فائقة

أعلنت شركة لينوفو إطلاق قرص تخزين مغناطيسي محمول جديد باسم Lenovo Y910، ويأتي هذا القرص لتقديم حل تخزين خارجي سريع ومناسب للهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب على حدٍ سواء.

ويتميز قرص التخزين المحمول الجديد من لينوفو بسرعات نقل فائقة، إذ يوفر سرعة قراءة تصل إلى 2000 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1900 ميجابايت في الثانية، مما يتيح نظريًا نقل حتى جيجابايت واحد من البيانات في ثانية واحدة عبر منفذ USB-C 3.2.

ومن الجدير بالذكر أن قرص التخزين متوافق مع الهواتف المغناطيسية، إذ صُمم ليدعم هواتف آيفون المزودة بتقنية MagSafe، كما يعمل مع هواتف أندرويد المتوافقة مع ملحقات MagSafe.

ويُعد القرص خيارًا موثوقًا لتسجيل مقاطع الفيديو العالية الجودة بدقة قدرها 4K بسرعات كتابة مستقرة. ويتوفر قرص Lenovo Y910 بسعتين، هما تيرابايت، وهي سعة تتيح تخزين نحو 255 ألف صورة بدقة عالية، و 2 تيرابايت، لتخزين ما يصل إلى 510 آلاف صورة، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ويتميز قرص التخزين الخارجي Lenovo Y910 بتصميم صغير خفيف الوزن يجعله سهل الحمل، وهو متوافق أيضًا مع الحواسيب العاملة بأنظمة ويندوز و macOS.

وتطرح لينوفو القرص بسعر قدره 75 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغة تيرابايت، وسعر قدره 120 دولارًا أمريكيًا للسعة البالغة 2 تيرابايت، وقد بدأت الشركة إتاحته في السوق الصينية، ولا معلومات متاحة بشأن طرحه في الأسواق العالمية حتى الآن.