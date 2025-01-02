تيليجرام تُطلق نظامًا جديدًا للتحقق من الحسابات

أعلنت تيليجرام تقديم نظام جديد للتحقق من الحسابات عبر أطراف ثالثة ضمن تحديثها الأخير للتطبيق، وفقًا لما جاء في منشورٍ رسمي في مدونتها. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الشخصيات العامة أو الشركات التي حصلت بالفعل على توثيق من تيليجرام من التحقق من الحسابات الأخرى التابعة لها.

وأوضحت تيليجرام أن “هذا النظام اللامركزي سيساعد في التحقق الإضافي لمنع الاحتيال وتقليل المعلومات المضللة، مما يشكّل حلًا استباقيًا فريدًا يضع معيارًا جديدًا للأمان في المنصات الاجتماعية”.

وللحصول على صلاحية التحقق من الحسابات الأخرى، يجب أن يكون لدى الأفراد أو المجموعات المهتمة روبوت رسمي موثّق بالفعل من تيليجرام. وبعد ذلك، يمكنهم التقدم ليصبحوا جهات تحقق خارجية، كما يُشترط وجود رمز مميز (بسيط وذي لون موحد) يظهر بجانب أسماء الحسابات التي يتحققون منها.

ومن الجدير بالذكر أن أي حساب يُتحقق منه من خلال هذا النظام سيحمل الشعار الخاص بالجهة التابع لها بجانب اسمه، وستتضمن صفحة الملف الشخصي شرحًا تفصيليًا عن حالة التحقق ومعناها.

وأكّدت المنصة أن هذا النوع من التحقق “منفصل تمامًا” عن نظام التحقق الداخلي الخاص بها، وقدّمت المزيد من التفاصيل في دليلٍ إرشادي عبر موقعها الرسمي.

وبجانب نظام التحقق الجديد، أطلقت تيليجرام مجموعة من المزايا الجديدة، ومنها: فلاتر بحث جديدة تتيح تصفية النتائج لتقتصر على الدردشات الخاصة أو المجموعات أو القنوات، بالإضافة إلى رموز تعبيرية مخصصة لأسماء المجلدات، وردود فعل جديدة على الرسائل الخدمية، وغيرها.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها أصبحت قادرة على تحقيق الأرباح لأول مرة، بفضل خيارات تحقيق العائدات، مثل الاشتراكات المميزة والإعلانات وبرنامج Telegram Stars.

ومع هذا الإنجاز، لم تكن المدة الأخيرة خالية من التحديات لتيليجرام؛ إذ قُبض على مؤسس التطبيق، بافيل دوروف، في أغسطس الماضي بتهم تتعلق بعدم اتخاذ إجراءات كافية لوقف الأنشطة غير القانونية في التطبيق.