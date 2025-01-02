تحت ضغط المنافسة.. آبل تخفّض أسعار هواتف آيفون في الصين

أعلنت شركة آبل خفض أسعار هواتف آيفون الرائدة ومنتجات أخرى لها في الصين، في خطوة تهدف إلى مواجهة المنافسة المتزايدة، وتذبذب إقبال المستهلكين في إحدى أكبر أسواقها.

وخلال المدة الممتدة بين 4 و 7 يناير، ستقدم آبل تخفيضات تصل إلى 500 يوان (نحو 68 دولارًا) على أسعار هواتف ‌آيفون 16 برو و‌آيفون 16 برو ماكس عبر موقعها الإلكتروني ومتاجرها الرسمية في الصين، كما ستحصل هواتف آيفون 16 وآيفون 16 بلس على تخفيضات تصل إلى 400 يوانٍ، في حين ستشهد هواتف آيفون 14 و 15 تخفيضات تصل إلى 300 يوانٍ.

وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل العروض منتجات أخرى، مثل حواسيب ماك بوك آير وأجهزة آيباد وساعات آبل الذكية وسماعات AirPods، ويمكن الحصول على حسومات تصل إلى 800 يوانٍ (نحو 110 دولارات) على حاسوب ماك بوك آير.

وتتوفر العروض بكميات محدودة، إذ تشمل التخفيضات نحو 30 ألف هاتف آيفون فقط، كما أن الاستفادة من هذه العروض تتطلب استخدام طرق دفع محددة، مثل WeChat Pay و Alipay المتاحة داخل الصين.

ونادرًا ما تقدم آبل تخفيضات مباشرة على أحدث منتجاتها، وخاصةً على هواتف آيفون الرائدة. وعادةً ما تُقَدّم مثل هذه العروض عبر بائعين مستقلين في الصين خلال الأحداث التسويقية الكبرى مثل “يوم العُزّاب”، إذ تقدّم منصات مثل Tmall التابعة لعلي بابا تخفيضات كبيرة. وعلى سبيل المثال: شهدت هواتف آيفون 16 تخفيضاتٍ تصل إلى 1,600 يوانٍ (نحو 220 دولارًا) خلال مهرجان “يوم العُزّاب” الأخير في نوفمبر الماضي.

وتأتي هذه الحملة الترويجية في وقت تواجه فيه آبل منافسة متزايدة من هواوي وشركات صينية أخرى. وكانت الشركة قد أطلقت حملة مشابهة العام الماضي، مما يعكس جهودها لتعزيز وجودها في السوق الصينية المتقلبة.