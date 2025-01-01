LG تكشف عن حواسيب Gram المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة LG الإصدارات الجديدة من سلسلة حواسيبها المحمولة Gram و Gram Pro الفائقة الخفة، بإضافة معالجات إنتل جديدة، ومزايا الذكاء الاصطناعي (Hybrid AI).

وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين الأداء، وتعزيز تجربة المستخدم. ومن المقرر أن تقدّم الشركة للجمهور سلسلة أجهزة Gram لعام 2025 خلال معرض CES 2025 في يناير المقبل.

ويأتي حاسوب Gram Pro بشاشة قياسها 16 إنشًا كأول حاسوب من فئة Copilot Plus ضمن سلسلة Gram، ويعتمد هذا الإصدار على معالجات Core Ultra V-Series بمعمارية Lunar Lake الجديدة من إنتل، كما توفر الشركة إصدارات أخرى بشاشة قياسها 17 إنشًا، وإصدارًا آخر هجينًا (من فئة 2×1) بشاشة قياسها 16 إنشًا، لكنها تعمل بمعالجات Core Ultra H-Series بمعمارية Arrow Lake من إنتل.

وتتميز حواسيب Gram Pro بوجود ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، ومساحة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت من نوع SSD من الجيل الرابع، ويدعم الحاسوب بالشاشة البالغ قياسها 16 إنشًا والإصدار الهجين معالج الرسومات Intel Arc، في حين يعتمد الإصدار الآخر بالشاشة البالغ قياسها 17 إنشًا على بطاقة الرسومات GeForce RTX4050 من إنفيديا لتلبية احتياجات الأداء العالي.

وبالإضافة إلى الإصدارات السابقة، تقدّم LG إصدارًا آخر أساسيًا بمعالج Intel Core i5، وشاشة قياسها 15.6 إنشًا بدقة قدرها Full HD، مع خيارات تخزين تصل إلى تيرابايت وذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت من نوع DDR4.

وتتميز حواسيب LG Gram الجديدة بمزايا ذكاء اصطناعي هجينة يمكنها العمل بالاتصال بخوادم الشركة أو العمل في الأجهزة نفسها، ومنها ميزة Time Travel، التي تتيح للمستخدمين العودة إلى صفحات الويب أو المستندات أو الوسائط التي اُستخدمت حديثًا، وميزة Gram Chat Cloud المدعومة بنموذج GPT-4o من OpenAI، وهي توفر ردودًا مُفصّلة باستخدام قواعد بيانات ضخمة، كما تتيح تكاملًا مع خدمات البريد الإلكتروني والتقويم، لكنها تتطلب اتصالًا نشطًا بالإنترنت، وستكون هذه الخدمة السحابية مجانية خلال أول سنة.

وتدعم كافة حواسيب Gram الجديدة ميزة Gram Link 2.0، التي تسهّل مشاركة الملفات بين الحواسيب وأجهزة iOS أو أندرويد، كما تسمح للمستخدمين بالرد على المكالمات الهاتفية مباشرةً عبر حواسيبهم، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين الأجهزة.

ولم تكشف LG حتى الآن عن سعر الأجهزة أو موعد إطلاقها في الأسواق.