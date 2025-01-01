سامسونج تعتزم توفير اشتراكات Gemini Advanced مجانًا مع هواتف جالاكسي S25

كشفت تقارير حديثة أن سلسلة هواتف جالاكسي S25 القادمة من سامسونج قد توفر وصولًا مجانيًا إلى مساعد الذكاء الاصطناعي المتقدم من جوجل Gemini Advanced الذي تبلغ تكلفة الاشتراك فيه 20 دولارًا شهريًا.

وتستعد سامسونج للكشف عن هواتف جالاكسي S25 و S25 بلس و S25 ألترا خلال شهر يناير. ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني عبر أحدث إصدار من تطبيق جوجل، فقد يحصل مستخدمو Galaxy S25 على اشتراك مجاني لمدة قدرها ثلاثة أشهر عند شراء جالاكسي S25 الأساسي، ومدة قدرها ستة أشهر مجانية عند شراء هاتف S25 بلس، ومدة قدرها عام كامل مجانًا عند شراء هاتف S25 ألترا.

وتستمر شراكة سامسونج مع جوجل بالتطور كل عام؛ إذ تعاونت الشركتان لتطوير نظام Wear OS 3، والعمل على أول نظارة للواقع الممتد بنظام أندرويد XR الجديد، كما اعتمدت سامسونج على جوجل في دعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها، مثل ميزة “التدوير للبحث Circle to Search”.

وتركّز سامسونج بنحو كبير على إدماج مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها الرائدة، مما يجعل الشراكة مع جوجل لتوفير Gemini Advanced خطوة طبيعية لتعزيز تجربة المستخدم.

ويُعد Gemini Advanced من أفضل مساعدي الذكاء الاصطناعي، مما سيعزز قيمة سلسلة جالاكسي S25 للعملاء.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل نفسها توفر اشتراكات مجانية لمدة تصل إلى عام مع هواتف بكسل 9 الجديدة الخاصة بها، بالإضافة إلى مزايا أخرى.