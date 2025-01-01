أقل من 500 دولار.. آبل تستعد لإطلاق آيفون رخيص الثمن

كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل جديدة حول هاتف آبل الأول لعام 2025، الذي سيحمل اسم iPhone SE 4 مع تغييرات جذرية في التصميم والمواصفات. ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بسعرٍ يبدأ من أقل من 500 دولار، وفقًا لتسريبات حديثة.

ويُعد هذا السعر زيادة عن الجيل السابق الذي طُرح عام 2022 بسعر يبدأ من 430 دولارًا، لكن التحسينات المرتقبة في iPhone SE 4 قد تُبرر تلك الزيادة، إذ تشير التقارير إلى أنه قد يتفوق حتى على هواتف 14 الأساسية.

وسيدعم الهاتف الجديد تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، التي توفر مزايا مبتكرة مثل تحسين تحرير الصور، والتحكم المتقدم في Siri، وإنشاء رموز تعبيرية مخصصة، وإعداد ردود تلقائية للبريد الإلكتروني والرسائل.

ويُعد هذا الإدماج خطوةً كبيرة، خاصةً أن هذه المزايا غير متوفرة في هواتف آيفون 15 الأساسية، التي يبدأ سعرها من 800 دولارٍ. وقد لا يدعم الهاتف كل إمكانيات الذكاء الاصطناعي من آبل بسبب قيود في العتاد، لكن تلك الإضافة تُعد ذات قيمة كبيرة لهاتف بهذا السعر.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone SE 4 بشاشة قياسها 6.1 إنشات مع دعم تقنية تعرّف الوجه Face ID، وتصميم يشبه آيفون 14، مقارنةً بشاشة الجيل السابق التقليدية التي كانت بقياس قدره 4.7 إنشات فقط، كما سيحصل الهاتف على كاميرا خلفية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وهي مواصفات كاميرات آيفون 15 نفسها، مما يشّكل قفزة كبيرة مقارنةً بكاميرات الجيل السابق التي كانت بدقة قدرها 12 و 7 ميجابكسل على التوالي.

وسيكون الهاتف مزودًا بأول مودم من تصنيع آبل، وهو تطور كبير أسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وجعل الهاتف أكثر تنافسية من ناحية السعر. ومن المتوقع إطلاق iPhone SE 4 في ربيع العام المقبل، مما يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام للراغبين في هاتف قوي بسعر مناسب.