هونر تكشف عن الجهاز اللوحي الجديد Honor Tablet X9 Pro

كشفت شركة هونر عن الجهاز اللوحي الجديد Honor Tablet X9 Pro الذي يأتي بترقيات تجعل الجهاز يقدّم أداءً جيدًا مع الحفاظ على السعر المناسب، ويتميز الجهاز بتحسينات ملحوظة مقارنةً بجهاز Honor Pad X9 الذي أُطلق في عام 2023.

ويأتي الجهاز الجديد بشاشة LCD قياسها 11.5 إنشًا تدعم عرض نحو مليار لون بدقة قدرها 2000 × 1200 بكسل، وسطوع يصل إلى 400 شمعة، بالإضافة إلى معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتزًا. مع حافات نحيفة حول الشاشة، كما أن الشاشة حاصلة على شهادة TUV Rheinland لتقليل الضوء الأزرق ومنع إجهاد العين، مما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة مميزة.

ويعمل جهاز Honor Tablet X9 Pro بمعالج Snapdragon 685 المتوسط الأداء من كوالكوم، مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 610، وذاكرة عشوائية حجمها 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 أو 256 جيجابايت. ويعمل الجهاز بواجهة MagicOS 9.0 المبنية على نظام Android 15، وهي توفر مزايا التحكم الأبوي وتقنيات معتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل تفريغ الملاحظات الصوتية.

ومن ناحية الكاميرات، فإن الجهاز يحتوي على كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ويحمل الجهاز بطارية كبيرة سعتها 8300 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة قدرها 35 واطًا. ويضم الجهاز أربعة مكبرات صوتية، ويدعم الاتصال بالواي فاي 5 والبلوتوث 5.1.

ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان، وهي الأزرق والرمادي والأخضر، ويبدأ سعر الجهاز من 150 دولارًا أمريكيًا، وتوفر الشركة قلمًا مخصصًا للجهاز يُباع بنحو منفصل، ومن المقرر طرح الجهاز بدايةً من شهر يناير المقبل.