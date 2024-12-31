هواوي تكشف رسميًا عن هاتف Enjoy 70X

أعلنت هواوي هاتفها الجديد Enjoy 70X، الذي يأتي كإضافة جديدة إلى سلسلة Enjoy 70 المتوسطة المواصفات.

ويتميز الهاتف الجديد بشاشة منحنية الحواف مزودة بكاميرا أمامية مدمجة في ثقب مركزي. ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع أولِد بدقة قدرها 1920×1200 بكسل مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنيات لحماية العين من الضوء الأزرق ومنع الإجهاد مع الاستخدام الطويل.

وفي الجهة الخلفية، يضم الهاتف وحدة كاميرا دائرية تضم كاميرا خلفية رئيسية ذات دقة قدرها 50 ميجابكسل، وهي توفر أداءً محسنًا في التصوير الليلي، بالإضافة إلى كاميرا مساعدة.

ولم تكشف هواوي عن المعالج المُستخدم، لكن التقارير تشير إلى أنه سيعمل بمعالج Kirin 8000A الداعم لشبكات الجيل الخامس، مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، وسعة تخزين تتراوح بين 128 و 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4.3، ومن المزايا البارزة الأخرى في الهاتف عمر البطارية الطويل بفضل سعتها التي تتجاوز 6000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 40 واطًا، ومقاومة عالية للتلف بفعل السقوط، كما يحتوي الهاتف على مستشعر بصمات مدمج في الشاشة، وتقنية مقاومة الرذاذ والغبار بمعيار IP53.

وسيتوفر الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأخضر والأزرق والأبيض والأسود، بسعر يبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر طرحه مطلع يناير المقبل في السوق الصينية، على أن يصل الأسواق العالمية في وقتٍ لاحق، وسيُعد Enjoy 70X أول هاتف تطلقه هواوي في عام 2025 المقبل.