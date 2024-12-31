ميتا تعالج مشكلة برمجية تعطّل نظاراتها للواقع الافتراضي

أعلنت شركة ميتا أنها تعمل على حل مشكلة برمجية تسببت في تعطل بعض نظارات الواقع الافتراضي الخاصة بها من سلسلة “كويست”، بعد إصدار تحديث برمجي معيب.

وتسبب تحديث سابق في إظهار تلك المشكلة في نظارات Quest 2 و Quest 3 و Quest 3S، وقد أثارت الشركة استياء العملاء عندما صرّحت سابقًا بأنها لن تعالج المشكلة في النظارات التي انتهت مدة ضمانها.

وعدّلت ميتا موقفها حديثًا، إذ أكّدت أنها تعمل على حل المشكلة “لكافة المستخدمين”، وأضافت أن خدمة العملاء لديها “توجيهات جديدة لدعم المستخدمين”. ووفقًا لمنشورات في منصات التواصل الاجتماعي، فقد تلقى بعض العملاء رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن الشركة ستوفر خدمات إصلاح للأجهزة المتضررة حتى لو كانت خارج مدة الضمان.

وقالت ميتا في بيانها الذي نشرته عبر مركز المساعدة الخاص بها: “إننا اكتشفنا مشكلة في تحديث برمجي تسببت في جعل بعض نظارات Quest 2/3/3S لا تستجيب، وغير قادرة على العمل بنحو صحيح. إننا نعمل بنشاط على حل المشكلة لكافة المستخدمين، لكن في معظم الحالات، يمكن استخدام الأجهزة بنحو طبيعي”.

ويعود تاريخ المشكلة إلى السادس من ديسمبر، عندما أفادت ميتا بأن التحديثات البرمجية أثرت في بعض نظاراتها، وقد تضمنت هذه التحديثات مزايا جديدة مثل سطح المكتب الافتراضي، وتحسين سرعة تتبع اليد، وتسهيل الاقتران بأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز 11، وغيرها من المزايا.

وتُظهر استجابة ميتا الأخيرة التزامًا بمعالجة المشكلة وضمان رضا المستخدمين، خاصةً مع تقديم خدمات بعد انتهاء مدة الضمان لبعض الأجهزة.