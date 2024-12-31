تُعدّ ساعة Watch D2 الجديدة من هواوي من أحدث الساعات الذكية وأكثرها تميزًا، فهي تجمع بين التصميم الأنيق والمزايا الصحية المتقدمة، وأهم ما يميز هذه الساعة أنها تتضمن نظامًا مبتكرًا لقياس ضغط الدم يعمل بطريقة مشابهة لطريقة عمل أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية، وتُعدّ مناسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تتبع ضغط الدم بانتظام.

تتضمن هذه الساعة أيضًا مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، وتمتاز بالعمر الطويل للبطارية.

ولتتعرف جميع مواصفات ومزايا هذه الساعة، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لساعة هواوي Watch D2 الجديدة:

التصميم:

تتميز ساعة هواوي Watch D2 بتصميم مستطيل مع زوايا مستديرة مشابه لتصميم ساعة آبل الذكية، وهي خفيفة ومريحة للارتداء طوال اليوم، ويبلغ وزنها 40 جرامًا.

تتوفر هذه الساعة بلونين، هما: الأسود والذهبي، وتأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم، والشاشة محمية بطبقة زجاجية مقاومة للخدوش. وتمتاز الساعة بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68. ومع ذلك، توصي هواوي بعدم استخدامها في أثناء الاستحمام بالماء الساخن أو السباحة.

الشاشة:

تضم ساعة هواوي Watch D2 شاشة AMOLED بمقاس قدره 1.82 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 480×408 بكسلًا، وكثافة تبلغ 347 بكسلًا لكل بوصة. وتتميز الشاشة بألوان زاهية ووضوح عالٍ، مع سطوع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع، مما يجعلها قابلة للقراءة بوضوح حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المزايا الأساسية:

تُعدّ مزية قياس ضغط الدم من أبرز ما تقدمه Huawei Watch D2، إذ تحتوي على وسادة هوائية مدمجة في السوار تنتفخ لقياس ضغط الدم. ومع ذلك، تعتمد دقة القياسات بنحو كبير على اتخاذ وضعية الجسم الصحيحة؛ إذ يجب أن يكون المعصم على مستوى القلب.

تقدم الساعة تقارير أسبوعية عن ضغط الدم وتتيح للمستخدمين معرفة تأثير مختلف الأنشطة في مستويات ضغطهم، ومقارنةً بأجهزة قياس ضغط الدم التقليدية، توفر الساعة دقة معقولة ولكنها ليست مثالية.

تدعم هذه الساعة أيضًا مزية تخطيط القلب (ECG)، مما يساعد في الكشف المبكر عن بعض الحالات المتعلقة بصحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، تراقب الساعة معدل ضربات القلب، ويمكنها قياس نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، وتتبع النوم، وقياس مستوى التوتر ودرجة حرارة الجلد، مما يجعلها أداة شاملة لمراقبة الصحة العامة.

يمكن لهذه الساعة تتبع مجموعة واسعة من التمارين الرياضية، وتتضمن مستشعر TruSense الجديد من هواوي لتحليل الأنشطة الرياضية والحال النفسية، وهو المستشعر نفسه المستخدم في ساعتي Watch GT 5 و GT 5 Pro الجديدتين.

مثل جميع ساعات هواوي الذكية الأخرى، تعمل ساعة Watch D2 مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS. وتتيح لك متابعة الإشعارات التي تصل إلى هاتفك، وإجراء المكالمات عندما تكون متصلة عبر البلوتوث.

بغض النظر عن شكل يومك، #HUAWEIWATCHD2 دائماً تتابع ضغط دمك. رعاية على مدار الساعة على معصمك، بلا قلق!

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نظام التشغيل:

تعمل الساعة بنظام HarmonyOS 5.0 الذي يوفر تجربة استخدام سلسة وسهلة التنقل بين التطبيقات والأدوات المختلفة، ويقدم مزايا متعددة لتسهيل تتبع اللياقة البدنية، مثل تنبيهات النشاط اليومية، كما يوفر النظام تطبيقات جديدة مثل تطبيق الحاسبة، بالإضافة إلى تطبيقات خارجية محدودة.

النظام سلس وسهل الاستخدام، ولكن هناك بعض السلبيات مثل عدم دقة اكتشاف التمارين تلقائيًا، وتقييد استخدام بعض المزايا حسب المنطقة.

البطارية والشحن:

تحتوي Huawei Watch D2 على بطارية بسعة تبلغ 524 ميلي أمبير في الساعة، يمكن أن تستمر لعدة أيام حسب الاستخدام. فعند تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always-On Display)، تدوم البطارية لمدة تصل إلى 6 أيام، وعند إيقافها يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 10 أيام.

تدعم الساعة الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 5 واط، ويستغرق الشحن الكامل لبطارية الساعة مدة قدرها 98 دقيقة.

السعر:

تُباع ساعة Huawei Watch D2 بسعر يبلغ 1399 ريالًا سعوديًا، وهو أعلى من سعر ساعة Huawei Watch GT 5 Pro الجديدة التي تُباع بسعر قدره 949 ريالًا سعوديًا.

المزية الفريدة التي تتمتع بها هذه الساعة القدرة على قياس ضغط الدم. فإذا لم تكن مهتمًا بهذه المزية، يمكنك الحصول على معظم المزايا الأخرى التي توفرها هذه الساعة من ساعة Huawei Watch Fit 3 التي تُباع بسعر أقل بكثير يبلغ 419 ريالًا سعوديًا.

لذلك سيعتمد قرار شراء هذه الساعة على مدى حاجتك إلى استخدام مزية مراقبة ضغط الدم، إذ تُعد هذه الساعة خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تتبع ضغط الدم بانتظام بطريقة مريحة وسريعة.