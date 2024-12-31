شاومي تكشف عن جهاز العرض المنزلي الذكي L1 Pro

كشفت شاومي عن جهاز العرض المنزلي الذكي L1 Pro، وهو جهاز ترفيهي منزلي صغير الحجم مصمم لتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة، ويأتي هذا الإصدار الجديد بعد إطلاق جهاز L1 في وقتٍ سابق.

ويوفر جهاز L1 Pro سطوعًا ووضوحًا محسّنين مقارنةً بسابقه، مع سطوع يبلغ 400 شمعة، أي ضعف الإصدار السابق، ويمكن للجهاز عرض صورٍ واضحة حتى في الغرف ذات الإضاءة المعتدلة، ويدعم الجهاز تشغيل المحتوى بدقة قدرها 4K، مما يضمن عرض تفاصيل دقيقة وصور واضحة.

ويتميز الجهاز بنسبة إسقاط تبلغ 1.21:1، مما يسمح بعرض شاشة بحجم يتراوح بين 40 و 120 إنشًا للاستخدام في مساحات متنوعة.

ويتضمن الجهاز محركًا بصريًا محكم الإغلاق للحد من تراكم الغبار، مما يسهم في الحفاظ على جودة الصور على المدى الطويل، ويوفر الجهاز بعض المزايا التي تسهّل الاستخدام مثل التركيز التلقائي، وتصحيح الانحراف، وتجنب العوائق لضمان تجربة مشاهدة مريحة دون إعدادات معقدة.

ويعمل الجهاز بمعالج MT9630 من ميدياتيك مع ذاكرة عشوائية حجمها 2 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 16 جيجابايت، ويعتمد على منصة Google TV المبنية على نظام أندرويد، وهي تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من تطبيقات بث المحتوى من خلال واجهة استخدام سهلة. كما يدعم الجهاز المساعد الصوتي Google Assistant، مما يوفر إمكانية التحكم في الجهاز صوتيًا للبحث عن المحتوى، وضبط الإعدادات، وإدارة الأجهزة المتصلة.

ويدعم الجهاز الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث 5.0 وشبكات الواي فاي لتسهيل مشاركة المحتوى بسهولة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. ويأتي معه جهاز تحكم من بُعد يعمل بالبلوتوث لتسهيل التصفح.

ومن ناحية الصوت، يحتوي الجهاز على مكبري صوت بقوة 5 واط بتقنية Dolby Audio من أجل تقديم صوت واضح يتكامل مع جودة الصورة، ويقلل الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية.

ولم تكشف شاومي عن سعر جهاز L1 Pro أو موعد إطلاقه حتى الآن.