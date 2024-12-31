حصاد 2024.. أبرز السماعات اللاسلكية التي أُطلقت في هذا العام

خلال عام 2024، شهد سوق السماعات اللاسلكية نموًا لافتًا مع إطلاق مجموعة من السماعات المتميزة التي تقدم تجربة صوتية عالية الجودة وتتمتع بأداء قوي. وقد ركزت بعض شركات التكنولوجيا في إصدار سماعات تأتي بتصاميم عصرية غير مألوفة، وبعضها ركز في إضافة مزايا متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام.

وفيما يلي، نستعرض مجموعة من أبرز السماعات اللاسلكية التي أُطلقت في عام 2024:

سماعات AirPods 4 من آبل :

تأتي سماعات آبل AirPods 4 في نسختين: واحدة تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، والأخرى لا تدعمها، وتبدو كلتا النسختين متماثلتين في الشكل، وتأتيان في شكل متطابق تقريبًا مع شكل الطراز الذي صدر قبل عامين. وتتمتع هذه السماعات بالمزايا التالية:

تعمل بمعالج H2، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به سماعات AirPods Pro 2، وتدعم معظم المزايا التي يدعمها طراز برو.

تدعم مزية عزل الصوت الجديدة للمكالمات التي تقلل بنحو كبير من الضوضاء في الخلفية.

تدعم الصوت المكاني مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس، وتوفر هذه المزية تجربة استماع ثلاثية الأبعاد؛ إذ يحيط بك الصوت من كل اتجاه عند الاستماع إلى الموسيقا أو مشاهدة المحتوى المرئي عبر أجهزة آبل، أو اللعب بألعاب الفيديو.

تدعم هذه السماعات مزية إلغاء الضوضاء التكيفية التي تغير مستوى إلغاء الضوضاء تلقائيًا بناءً على كمية الضوضاء المحيطة،

تدعم وضع الشفافية الذي يسمح لك بسماع الأصوات من حولك دون التأثير في وضوح الصوت الذي تستمع إليه

تدعم مزية الوعي بالمحادثة (Conversation awareness) التي تكتشف متى تبدأ بالتحدث إلى الأشخاص، وتُفعّل وضع الشفافية وتخفض مستوى صوت الموسيقا التي تستمع إليها.

يمكن لسماعة آبل 4 AirPods الجديدة الاستمرار بالعمل لمدة قدرها خمس ساعات دون تفعيل مزية إلغاء الضوضاء، وتستمر لمدة قدرها أربع ساعات عند تفعيلها، ولمدة تبلغ 30 ساعة مع علبة الشحن.

تُباع سماعة آبل 4 AirPods بسعر قدره 129 دولارًا للطراز الذي لا يدعم خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)، ويُباع الطراز الذي يدعم (ANC) بسعر قدره 179 دولارًا.

سلسلة سماعات Galaxy Buds 3 من سامسونج:

تضم سلسلة سماعات سامسونج Galaxy Buds 3 طرازين هما: Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro، وكلاهما يمتازان بتصميم جديد تطلق عليه سامسونج اسم (Blade Design)، حيث أضافت سامسونج ساقًا صغيرة إلى السماعات، لتسهيل التحكم فيها. ويتميز طراز البرو بطرف أذن مشابهة لطراز AirPods Pro 2، وهو ما تسميه سامسونج تصميم (قناة الأذن) الذي يوفر تجربة صوت غامرة.

يختلف كلا الطرازين كثيرًا من الداخل، إذ تحتوي Galaxy Buds 3 الأساسية على مُحرك ديناميكي واحد بحجم قدره 11 ملم. وأما Galaxy Buds 3 Pro فتتضمن نظامًا ثنائي الاتجاه مع مُحرك ديناميكي بمقاس يبلغ 10.5 ملم ومكبر صوت مسطح يبلغ مقاسه 6.1 ملم. ويحتوي كلا الطرازين على ثلاثة ميكروفونات لكل منهما ويدعمان الصوت العالي الجودة.

تأتي سماعات Galaxy Buds 3 الأساسية مع خاصية إلغاء الضوضاء (ANC) العادية، ولكن تتميز Galaxy Buds 3 Pro بخاصية إلغاء الضوضاء المتطورة مع مزايا الصوت المحيطي، ومزية اكتشاف الأصوات التي تتيح لها التمييز بين الضوضاء والأصوات البشرية. وتشمل المزايا الحصرية الأخرى في طراز البرو التحكم التكيفي في الضوضاء، واكتشاف الصمت، وأضواء الساق.

تستمر سماعات Galaxy Buds 3 بالعمل لمدة قدرها 5 ساعات، وما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن. وتستمر Galaxy Buds 3 Pro بالعمل لمدة تبلغ 6 ساعات وما يصل إلى 26 ساعة مع علبة الشحن.

تتوفر سماعات Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro باللونين الفضي والأبيض. ويبلغ سعر الطراز الأساسي 150 دولارًا، ويبلغ سعر طراز برو 250 دولارًا.

سماعات FreeBuds Pro 4 من هواوي:

تُعدّ سماعات هواوي اللاسلكية الجديدة FreeBuds Pro 4 أول سماعات أذن تعمل بنظام التشغيل الجديد من هواوي HarmonyOS NEXT. وتأتي هذه السماعات بالمواصفات التالية:

تدعم تقنية Huawei SOUND لتوفير تجربة صوتية غامرة مع أوضاع صوتية متعددة.

تعمل بمعالج Kirin A2 الذي يدعم سرعة نقل عبر البلوتوث تصل إلى 8 ميجابت في الثانية.

توفر مكالمات واضحة في الأماكن الصاخبة، وتدعم خوارزمية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي حتى 100 ديسيبل، وإمكانية الرد على المكالمات أو رفضها عبر حركة الرأس .

تدعم المساعد الصوتي Celia، والترجمة الفورية لأكثر من 20 لغة.

تستمر هذه السماعات بالعمل حتى 33 ساعة، وتتوفر بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأخضر، وتُباع بسعر قدره 200 دولار.

سماعات Redmi Buds 6 Pro من شاومي:

تُعدّ سماعات Redmi Buds 6 Pro الجديدة من شاومي من السماعات المنخفضة السعر لكنها تمتاز بمزايا متقدمة، فهي تدعم تقنيات صوتية مُبتكرة، وتأتي بمزايا قوية تشمل:

تتضمن ثلاثة مشغّلات صوتية لتحسين جودة الصوت.

تدعم تقنيات صوتية محدثة توفر صوتًا أوضح في الترددات العالية بنسبة تبلغ 10% مقارنةً بالجيل السابق.

تدعم تقنية الصوت المكاني، وتقنية Deep Space Noise Reduction 2.0 لتقليل الضوضاء حتى 55 ديسيبل.

تدعم خوارزمية الذكاء الاصطناعي AI ENC لحجب ضوضاء الرياح في أثناء المكالمات.

تمتاز هذه السماعات بعمر بطارية يصل إلى 36 ساعة مع علبة الشحن، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأخضر، والأبيض، والأسود، وتُباع بسعر قدره 55 دولارًا.

سماعات Ear Open من نوثينج:

تأتي سماعات Nothing Ear Open اللاسلكية مع علبة شحن ذات تصميم شفاف، وتتضمن محرك صوت بحجم قدره 14.2 ملم، وتحتوي كل سماعة على زوج من الميكروفونات وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء المتقدمة من نوثينج التي تطلق عليها اسم Clear Voice Technology 3.0 للمساعدة في تحسين وضوح الصوت في أثناء المكالمات.

تستخدم سماعات Nothing Ear Open نظام توازن ثلاثي النقاط وذراعًا من السيليكون تمتد خلف الأذن للحفاظ على السماعات في مكانها داخل الأذن، والمساعدة في توزيع الوزن على الأذن.

توفر السماعات الجديدة العديد من المزايا مثل: دعم تقنية البلوتوث 5.3، وإمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه، وتقليل وقت تأخير الصوت في أثناء تشغيل الألعاب، والتكامل مع ChatGPT، وإمكانية تخصيص إعدادات السماعات عبر تطبيق نوثينج.

تدوم هذه السماعات حتى 8 ساعات من التشغيل في كل شحنة، ويصل عمر البطارية الإجمالي فيها إلى 30 ساعة عند إعادة شحنها باستخدام علبة الشحن. وعند شحنها لمدة قدرها 10 دقائق يمكنها أن تعمل حتى ساعتين كاملتين.

تُباع سماعات Nothing Ear Open بسعر قدره 129 دولارًا.

سلسلة LinkBuds من سوني:

تتضمن سلسلة سماعات LinkBuds اللاسلكية الجديدة من سوني إصدارين، هما: LinkBuds Fit و LinkBuds Open. ومن أبرز مزايا هذه السماعات أنها تعمل بمعالج V2، وهو المعالج نفسه الموجود في سماعات سوني الرائدة WF-1000XM5.

تعتمد سماعات LinkBuds Open على تصميم “الحلقة المفتوحة” للسماح بدخول الضوضاء المحيطة من أجل تعزيز الوعي بالبيئة المحيطة. وتحتوي على محرك جديد يبلغ حجمه 11 ملم، وتقول سوني إن هذا المحرك يوفر أداءً معززًا لصوت الجهير (Bass) وهو أعلى صوتًا من النسخة السابقة.

وأما سماعات LinkBuds Fit فتأتي مع محرك Dynamic Driver X من الفئة المتميزة، مما يَعِد بأداء صوتي عالي الجودة، كما تدعم هذه السماعات التحكم الصوتي المدمج المعتمد على معالجة الأوامر الصوتية في السماعة نفسها.

تتوفر سماعات Open بلونين، هما: الأسود والأبيض، وتُباع بسعر قدره 200 دولار، وأما سماعات Fit فتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والأبيض والبنفسجي، وتُباع بالسعر نفسه.

سماعات Enco X3 من أوبو:

تتميز سماعات أوبو Enco X3 اللاسلكية الجديدة بوجود محرك صوتي يبلغ حجمه 11 ملم، وتعمل برقاقة BES2700، وتدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) حتى 50 ديسيبل، كما تدعم مزية تقليل ضوضاء المكالمات بالذكاء الاصطناعي، وتقنية تعرّف الصوت عبر العظام (VPU Bone Voiceprint Recognition)، وهي تقنية حديثة تعتمد على تحليل الاهتزازات الصوتية التي تنتقل عبر عظام الجمجمة، وهي اهتزازات فريدة من نوعها لكل فرد، وتُستخدم لتحديد هوية الشخص بدقة عالية، بالإضافة إلى خوارزمية مقاومة ضوضاء الرياح لضمان مكالمات أكثر وضوحًا.

تتضمن سماعات Enco X3 عناصر تحكم تعمل بالإيماءات لتسهيل تشغيل الوسائط وإيقافها والرد على المكالمات، كما تدعم معيار IP55 لمقاومة الغبار والماء، ويمكن شحنها سلكيًا، وتتوفر منها نسخة تدعم الشحن اللاسلكي.

تتوفر هذه السماعات بلونين، هما: البني والأسود، وتُباع بسعر قدره 180 دولارًا.