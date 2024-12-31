تقارير.. آبل تعمل على فأرة تدعم الأوامر الصوتية

انتشرت شائعات حديثة تفيد بأن شركة آبل تعمل على تطوير تصميم جديد لفأرتها “ماجيك ماوس Magic Mouse” لأجهزة ماك، وسيتميز التصميم بكونه أكثر راحةً للمستخدمين مع دعم الأوامر الصوتية.

وتعيد تلك الشائعات إلى الأذهان مشاهد من أفلام الخيال العلمي في الثمانينيات، وقد تصبح تلك المشاهد حقيقة بحلول عام 2026، وفقًا للشائعات الجديدة.

وتشير التقارير الأخيرة إلى أن التصميم الجديد سيضم تحسينات عديدة مقارنةً بالنسخة الحالية، مثل نقل منفذ الشحن USB-C من الأسفل إلى موقع أكثر ملاءمة، وأضافت التسريبات الجديدة بأن الفأرة الجديدة ستلبي احتياجات الحوسبة الحديثة من خلال مزيج من شاشة لمس ودعم الأوامر الصوتية والحركات اليدوية. ومع ذلك، يُعد دعم الأوامر الصوتية العنصر الأكثر إثارةً للجدل.

ويُعد استخدام المساعد الصوتي “سيري Siri” في أجهزة ماك أقل سلاسة مقارنةً بهواتف آيفون، لكن فكرة إضافة زر خاص بسيري في الفأرة قد تكون واردة، خاصةً أن جهاز التحكم من بعد الخاص بتلفاز آبل يحتوي على زر مشابه.

وقد تواجه هذه الميزة تحديات تقنية، مثل معالجة الأوامر الصوتية ونقلها إلى حاسوب ماك للتنفيذ، مما يثير التساؤل حول فائدتها الفعلية، خاصةً أن يد المستخدم تغطي الفأرة في أثناء الاستخدام.

ومن المتوقع الكشف عن الفأرة الجديدة في عام 2026 إلى جانب إصدار جديد من حاسوب ماك بوك برو، وتشير الشائعات السابقة إلى أن حاسوب ماك بوك برو لعام 2026 سيشهد أيضًا إعادة تصميم كبيرة.

وتُعد فأرة “ماجيك ماوس Magic Mouse” إحدى أقدم الملحقات في مجموعة منتجات آبل، إذ طُرحت للبيع أول مرة عام 2009، كما لم تُجرِ الشركة أي تغييرات جوهرية على ذلك التصميم منذ إطلاقها.