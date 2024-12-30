كيف يُحسن الذكاء الاصطناعي تجربة استخدام أجهزة التلفاز الذكية؟

غيّرت أجهزة التلفاز الذكية طريقة مشاهدة برامجنا المفضلة، ومع تطور الذكاء الاصطناعي أصبحت تجربة استخدام هذه الأجهزة أكثر تميزًا وذكاءً وتخصيصًا، وأكثر تكيفًا مع احتياجاتنا. إذ يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الصورة والصوت، وتسهيل التحكم في التلفاز باستخدام الأوامر الصوتية، وتحسين تجربة المشاهدة.

وفيما يلي سنذكر أربع طرق يُحسن الذكاء الاصطناعي من خلالها تجربة استخدام أجهزة التلفاز الذكية:

1- التحكم الصوتي والتفاعل المُحسّن:

بفضل المساعدات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل: أليكسا ومساعد جوجل، أصبح التحكم الصوتي في أجهزة التلفاز الذكية أكثر كفاءة وسهولة مقارنة بما كان عليه قبل بضع سنوات. إذ يمكنك الآن البحث عن المحتوى المرئي، وتعديل مستوى الصوت، أو حتى التحقق من حال الطقس باستخدام أوامر صوتية بسيطة.

وتوفر تقنيات التحكم الصوتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي تجربة استخدام سلسة بنحو عام، ولن تحتاج إلى كتابة عبارات طويلة للوصول إلى ما تريد؛ إذ يكفي ذكر اسم ممثل أو اقتباس من المحتوى المرئي أو المسموع الذي ترغب في الوصول إليه. على سبيل المثال: يتيح البحث الصوتي في أجهزة TiVo استخدام اقتباسات أو أسماء شخصيات للبحث عما تريده بسهولة.

2- تحسين جودة الصورة والصوت:

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في تعزيز جودة الصورة والصوت في أجهزة التلفاز الذكية؛ إذ تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي ظروف الغرفة، ونوع المحتوى، وتفضيلات المشاهد، لتعديل الإضاءة والتباين وإعدادات الصوت تلقائيًا، مما يضمن أفضل تجربة مشاهدة ممكنة.

على سبيل المثال: تستخدم تقنية Dolby Vision IQ الذكاء الاصطناعي لتعديل إعدادات الصورة تلقائيًا بناءً على إضاءة الغرفة، مما يضمن الحصول على أفضل جودة للمحتوى المرئي بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

من ناحية أخرى، تضبط تقنيات المعايرة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إعدادات الصوت بطريقة مناسبة لتقدم تجربة صوتية غامرة ومخصصة لتفضيلاتك الشخصية.

3- التكامل مع أجهزة المنزل الذكية:

لم تعد أجهزة التلفاز الذكية مجرد وسيلة لمشاهدة برامجك المفضلة؛ بل أصبحت مركزًا للتحكم في جميع أجهزة المنزل الذكية، إذ يتيح الذكاء الاصطناعي التكامل السلس بين التلفاز وأجهزة المنزل الذكية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في الأضواء، والكاميرات، ومنظمات الحرارة الذكية مباشرةً من شاشة التلفاز.

4- مزايا إمكانية الوصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

يؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في تحسين مزايا إمكانية الوصول في أجهزة التلفاز الذكية، مما يجعل الخدمات الترفيهية متاحة للجميع حتى لذوي الاحتياجات الخاصة.

على سبيل المثال: توفر بعض التقنيات المتقدمة مثل: الترجمة الفورية، والوصف الصوتي، والتحكم بالإيماءات طرقًا جديدة لتسهيل الوصول إلى المحتوى المرئي. كما تساعد تقنية تحويل الكلام إلى نص المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأشخاص الذين يعانون ضعف السمع في التحكم في التلفاز.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر دعم الأوامر الصوتية والإيماءات طرقًا بديلة لإدخال عبارات البحث والتحكم في الإعدادات؛ مما يساعد المستخدمين الذين يواجهون صعوبة في الحركة في التحكم في التلفاز، والوصول بسهولة إلى المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته.