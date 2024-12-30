جوجل تستعد لعام 2025.. عام محوري في سباق الذكاء الاصطناعي

تضع شركة جوجل خططًا إستراتيجية لعام 2025، الذي وصفه الرئيس التنفيذي، ساندر بيتشاي، بأنه عامٌ حاسم للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي اجتماع داخلي نُقل تسجيله عبر قناة CNBC الإخبارية الأمريكية، أكد بيتشاي أن الأولوية القصوى هي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل مشكلات المستخدمين بنحو فعّال.

وقال بيتشاي: “إن علينا أن ندرك أهمية هذه اللحظة، ونتحرك بوتيرة أسرع كشركة. إن المخاطر عالية، والتنفيذ الجيد سيكون مفتاح النجاح”. وأضاف أن التميز في المنتج أهم من طرحه في السوق أولًا، مشيرًا إلى أن عام 2025 سيكون محوريًا في هذا السياق.

وفي الاجتماع نفسه، استعرض المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل DeepMind، ديميس هاسابيس، رؤيته لتطوير مساعد ذكاء اصطناعي عالمي قادر على العمل بسلاسة عبر أي مجال أو جهاز.

ومن المتوقع أن تُحدّث جوجل النسخة الأولية من هذا المساعد المسماة “مشروع أسترا” في النصف الأول من عام 2025، وهي حاليًا قيد الاختبار لدى عدد محدود من المستخدمين.

ومن جهة أخرى، تخطط OpenAI لإطلاق وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه تنفيذ المهام نيابةً عن المستخدمين تحت اسم “Operator” مطلع يناير، في حين أطلقت أنثروبيك منتجًا مشابهًا يُدعى “Claude Computer Use” في أكتوبر الماضي.

وعند سؤاله عن احتمال تقديم اشتراك مميز بقيمة قدرها 200 دولار شهريًا، على غرار اشتراك ChatGPT Pro الذي طُرح حديثًا، أكّد هاسابيس أنه لا توجد خطط حاليًا لتقديم مثل هذا الخيار، وأشار إلى أن اشتراك “Gemini Advanced” الحالي، الذي تبلغ قيمته 20 دولارًا شهريًا، يُعدّ ذا قيمة جيدة. ومع ذلك، لم يستبعد إمكانية تقديم خيارات مميزة مستقبلًا.

وكانت جوجل قد كشفت عن نماذج جديدة من الذكاء الاصطناعي في وقتٍ سابق من ديسمبر الجاري، مثل “Gemini 2.0 Flash“، و “Flash Thinking“، إضافةً إلى مولد الفيديو “Veo 2” الذي يتفوق على نموذج “Sora Turbo” الذي أطلقته OpenAI حديثًا.