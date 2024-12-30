إيلون ماسك يدعو إلى مقاطعة ويكيبيديا

دعا إيلون ماسك، الملياردير ورائد الأعمال الأمريكي الشهير، إلى مقاطعة موسوعة ويكيبيديا. وتأتي دعوته بعد انتقاده ميزانية مؤسسة ويكيميديا، التي تشرف على الموسوعة، واصفًا إياها بأنها “تتبنى أيديولوجية متحيزة”.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقًا)، أطلق ماسك على ويكيبيديا اسم “Wokepedia”، في إشارة إلى مصطلح “woke” الذي يعني الوعي بالظلم الاجتماعي، لكنه غالبًا ما يُستخدم بنحو ساخر لوصف الإفراط في التصحيح السياسي أو التحيز الأيديولوجي. وطالب ماسك المستخدمين بالتوقف عن التبرع للمنصة حتى تُظهر توجهًا تحريريًا أكثر توازنًا.

وتأتي تصريحات ماسك ردًا على عرض ميزانية العام المالي السابق لمؤسسة ويكيميديا، التي أظهرت استثمارات في مجالات مثل “المساواة والأمان والشمول”، كما اتهم ماسك ويكيبيديا بأنها تُظهر الشخصيات المحافظة بطريقة سلبية بنحو أكبر مقارنةً بنظيرتها الليبرالية، مستندًا إلى دراسة لمعهد مانهاتن كشفت عن وجود تحيز سياسي في المقالات.

وأثارت دعوة ماسك جدلًا واسعًا، إذ دعم مؤيدوه هذه الدعوة مطالبين بإصلاحات في الموسوعة، في حين عارض آخرون موقفه بشدة. وفي منصات أخرى، أفاد العديد من المستخدمين بأنهم تبرعوا لوكيبيديا بنحو خاص ردًا على انتقاد ماسك.

ودافعت معظم ردود الأفعال عن ويكيبيديا لكونها “مصدرًا لا غنى عنه للمعرفة”، ورفضوا اتهامات ماسك بالتلاعب بالرأي العام، كما انتقدوا استخدامه منصته الإعلامية للترويج لأيديولوجيات شخصية.

وتُعد ويكيميديا منظمة غير ربحية، وهي الكيان الذي يدير مجموعة من المشاريع المفتوحة المصدر والمحتوى الحر أبرزها موسوعة ويكيبيديا، وتهدف ويكيميديا إلى تعزيز المعرفة الحرة وإتاحتها للجميع، وقد تأسست المنظمة عام 2003، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.