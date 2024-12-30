أبرز الهواتف الذكية المناسبة للألعاب في عام 2024

مع التطور المستمر في صناعة الهواتف الذكية، أصبحت هذه الأجهزة ليست مجرد أداة للتواصل، بل منصة قوية للألعاب الإلكترونية. وفي عام 2024، شهدت الهواتف الذكية تطورًا كبيرًا في الأداء بفضل المعالجات القوية، والشاشات العالية الدقة والسطوع، وأنظمة التبريد المتطورة، مما جعلها خيارًا مثاليًا لهواة الألعاب.

في هذا المقال، نستعرض أبرز الهواتف الذكية المناسبة للألعاب في 2024 التي تتميز بمواصفاتها القوية وتوفر تجربة لعب استثنائية.

هاتف Red Magic 10 Pro من نوبيا:

يُعدّ هاتف Red Magic 10 Pro الجديد من أبرز هواتف الألعاب المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، فهو مصمم خصوصًا لتوفير تجربة لعب فضلى لهواة الألعاب، ويدعم مزايا متعددة تجعله مناسبًا لجلسات اللعب الطويلة.

يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس قدره 6.85 بوصات توفر ألوانًا واضحة وتباينًا عاليًا؛ مما يجعلها مثالية للألعاب. وتمتاز بدقة قدرها 1216 × 2688 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، مما يوفر تجربة بصرية فائقة السلاسة. كما تدعم تقنية التعتيم PWM لتقليل وميض الشاشة؛ مما يريح العينين خلال الاستخدام المطول.

يعمل هاتف الألعاب Red Magic 10 Pro الجديد بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة قدرها 45%، وزيادة سرعة وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 40% مقارنة بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الذي يعمل به الطراز السابق. كما يأتي الهاتف مزودًا بشريحة الألعاب المطورة ذاتيًا Red Core R3 التي تدعم تشغيل الألعاب بدقة قدرها 2K بمعدل إطارات قدره 120 إطارًا في الثانية.

يحتوي الهاتف على وحدة معالجة الرسوميات Adreno 830، ويتوفر بذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X تصل سعتها إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 PRO تصل سعتها إلى تيرابايت واحد.

وفيما يتعلق بنظام التبريد، تُعد سلسلة هواتف Red Magic 10 Pro الجديدة الأولى التي تستخدم تقنية (التبريد بمعدن سائل مركب) لتوصيل حراري أعلى بمقدار 13 ضعفًا من المواد التقليدية. ويحتوي Red Magic 10 Pro على مروحة تبريد جديدة تُسمى (Hot Wheels) تمتاز بسرعة دوران تصل إلى 23 ألف دورة في الدقيقة، مع زيادة في مساحة غرفة التبريد، ويساعد نظام التبريد المتقدم المضمن في الهاتف في التخلص من الحرارة الزائدة بكفاءة، والحفاظ على الأداء السريع والسلس في جلسات اللعب الطويلة.

يحتوي هاتف Red Magic 10 Pro على بطارية تبلغ سعتها 7050 ميلي أمبير في الساعة، وهي مصممة لتلبية احتياجات اللاعبين الذين يقضون ساعات طويلة في اللعب. وبفضل هذه البطارية يمكن للهاتف توفير ما يصل إلى 14 ساعة من اللعب المتواصل. ويدعم هذا الهاتف الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واطٍ، ويمكن شحن البطارية بالكامل في مدة قدرها 35 دقيقة فقط.

هاتف الألعاب ROG Phone 9 Pro من أسوس:

حصل هاتف الألعاب ROG Phone 9 Pro الجديد من أسوس على مجموعة من التحسينات الكبيرة في المعالج والشاشة والبطارية، وهذه التحسينات من شأنها تعزيز قوة الأداء بنحو كبير لتوفير تجربة لعب مثالية لهواة اللعب بألعاب الفيديو.

يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس يبلغ 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 185 هرتزًا في وضع Game Genie، مما يوفر تجربة عرض سلسة وواضحة. كما تدعم تقنية HDR10 وتصل ذروة سطوعها إلى 2500 شمعة في المتر المربع؛ مما يضمن وضوحًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

يعمل هاتف أسوس ROG Phone 9 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد من نوع UFS 4.0.

ولضمان استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة، أضافت أسوس إلى هذا الهاتف نظام التبريد GameCool 9 المُحسن الذي يستخدم مواد حرارية عالية الأداء وهيكلًا فريدًا للتبريد حول المعالج المركزي، بالإضافة إلى توفير مروحة التبريد الخارجية AeroActive Cooler X Pro، لضمان تبديد الحرارة بكفاءة عالية.

يحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5800 ميلي أمبير في الساعة، ويمكنه الاستمرار بالعمل لمدة لا تقل عن أربع ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو الكثيفة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا.

هاتف iPhone 16 Pro Max من آبل:

على عكس الهاتفين السابقين المصممين خصوصًا للألعاب، يُعد iPhone 16 Pro Max هاتفًا شاملًا يناسب كل من هواة الألعاب، وهواة التصوير، ومن يبحثون عن هاتف يتمتع بأداء قوي ويمكن استخدامه لأداء جميع المهام الثقيلة.

يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس قدره 6.9 بوصات، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا لضمان تجربة استخدام سلسة. ويعمل هاتف آيفون 16 برو ماكس بمعالج Apple A18 Pro الجديد المصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر، ويتفوق على معظم المعالجات التي تعمل بها أبرز الهواتف الرائدة المتوفرة في السوق في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بتجربة اللعب بألعاب الفيديو، أصبحت تكنولوجيا تتبّع الأشعة المسرّعة بواسطة الأجهزة أسرع بمعدل مرتين في A18 Pro‏؛ مما يوفر تجربة ألعاب غامرة ورسومات أكثر سلاسة، وبفضل وضع اللعب الجديد في نظام iOS 18، ستحصل على ثبات مُحسّن في معدلات الإطارات لتستمتع بتجربة لعب متواصلة واستجابة محسّنة عند استخدامك وحدات التحكم اللاسلكية وسماعات AirPods في أثناء اللعب.

يحتوي هاتف آيفون 16 برو ماكس على بطارية تبلغ سعتها 4685 ميلي أمبير في الساعة، ويتمتع بأطول عمر بطارية في تاريخ هواتف آيفون؛ إذ يوفر حتى 33 ساعة متواصلة من تشغيل الفيديو، وذلك بفضل البطارية الكبيرة، ومعالج A18 Pro الذي يتمتع بكفاءة عالية في توفير الطاقة.

ومع أن هذا الهاتف يفتقر إلى بعض المزايا التي توفرها الهواتف المصممة خصوصًا للألعاب مثل: أنظمة التبريد المخصصة لجلسات اللعب الطويلة، ودعم الشحن السريع فإنه يمتاز بكاميرات احترافية، وعمر طويل للبطارية، ومزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي. لذلك، إذا كنت تبحث عن هاتف ليس مخصصًا للألعاب فقط، وتفضل جهازًا متعدد الاستخدامات مع كاميرات ممتازة، فإن iPhone 16 Pro Max يُعد خيارًا مناسبًا لك.

هاتف الألعاب ROG Phone 8 Pro من أسوس:

ركزت شركة أسوس في تحسين تصميم هاتف ROG Phone 8 Pro مقارنةً بالطراز السابق، بالإضافة إلى تحسين نظام التبريد للتمتع بجلسات لعب طويلة دون مواجهة مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (LTPO AMOLED) تمتاز بسطوع يصل أقصاه إلى 2500 شمعة في المتر المربع، وتأتي بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 165 هرتزًا.

يعمل هاتف ROG Phone 8 Pro بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) من كوالكوم الذي يمتاز بقوة الأداء والسرعة في معالجة المهام المختلفة وخاصة المهام الكثيفة؛ مما يسمح للمستخدمين باللعب بألعاب الفيديو دون التعرض لأي مشكلات في الأداء.

يدعم هذا المعالج العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة استخدام الهاتف؛ إذ يدعم مزية إلغاء الضوضاء في أثناء إجراء المكالمات الصوتية والمرئية؛ مما يُحسّن جودة الصوت في المكالمات، وتعمل هذه المزية في المكالمات العادية وفي أثناء إجراء محادثات صوتية داخل اللعبة.

يحتوي هاتف ROG Phone 8 Pro على نظام تبريد مُحسّن يمتاز بالكفاءة العالية في التخلص من الحرارة الزائدة ومنع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء اللعب بألعاب الفيديو، وخاصة في جلسات اللعب الطويلة؛ إذ يُوجّه نظام التبريد في هذا الهاتف الحرارة من الأجزاء الداخلية إلى الغطاء الخلفي للهاتف.

ولتعزيز عملية التبريد، أطلقت أسوس ملحقًا جديدًا يُسمى AeroActive Cooler X يُباع بنحو منفصل عن الهاتف، ويوضع على الجزء الخلفي من الهاتف، لتقليل درجة حرارة الغطاء الخلفي حتى 26 درجة مئوية.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% في 39 دقيقة.

هاتف Galaxy S24 Ultra من سامسونج:

يتمتع هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الرائد بمواصفات قوية تجعله مناسبًا لهواة الألعاب، ولهواة التصوير، وهو مناسب أيضًا للرسامين والمبدعين بفضل شاشته الكبيرة والقلم الإلكتروني S Pen المضمن.

يضم هذا الهاتف شاشة كبيرة يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا. ويعمل بإصدار مخصص من معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم، ويمتاز بنظام تبريد محسّن مع غرفة بخار (Vapor Chamber) وطبقتين إضافيتين من العزل الحراري لتعزيز التشتيت الحراري، وتقديم أداء أفضل عند اللعب بالألعاب الثقيلة.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.