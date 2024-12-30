آبل تستعد لترقية شاشة هواتف آيفون 17 المنتظرة

كشفت تقارير جديدة عن نية شركة آبل ترقية الإصدارات الأساسية من سلسلة آيفون 17 القادمة بشاشة تدعم معدل تحديث أعلى، وهي الميزة التي طال انتظارها من عملاء الشركة.

وتأتي هذه الأخبار في ظل الانتقادات الموجهة إلى سلسلة آيفون 16، التي تقتصر شاشات إصداراتها الأساسية على دعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا فقط، مما عدّه كثير من المستخدمين غير مناسب لعام 2024 مقارنةً بأسعار تلك الأجهزة.

ووفقًا لتسريبات منشورة من مصادر داخل سلسلة توريد آبل، فإن الإصدارات الأساسية من هواتف آيفون 17 ستحصل على شاشة بمعدل تحديث أعلى، ربما تصل إلى 90 هرتزًا. ومع ذلك، تظل تلك الترقية محل انتقاد؛ لأنها تُعد تحديثًا بسيطًا في وقتٍ متأخر.

وفي حال صحة تلك التسريبات، فذلك سوف يشكّل استمرارًا لنهج الشركة في جعل التحسينات والترقيات الكُبرى في هواتف آيفون الجديدة لصالح إصدارات برو الأغلى ثمنًا.

ومن المتوقع أن تشهد سلسلة آيفون 17 تغييرات كبيرة، إذ تشير التقارير إلى استبدال إصدار “بلس” الذي لم يحقق المبيعات المرجوة ليحل محله هاتف جديد يحمل اسم آيفون 17 آير، وسيأتي هذا الهاتف بتصميم أنحف أكثر أناقة، لكنه سيكون بمواصفات أقل وسعر أعلى، مما يجعله موجّهًا لمحبي التصميم العصري، لكن على حساب الأداء.

وستكون الشاشة ذات معدل التحديث الأعلى في الطراز الأساسي سببًا وجيهًا للترقية العام المقبل، وسيشكّل معدل التحديث البالغ قدره 90 هرتزًا نقلة نوعية مقارنةً بالشاشات ذات معدل التحديث البالغ قدره 60 هرتزًا في الإصدارات السابقة.

وفي ظل الانتقادات، يُتوقع أن تُسوِّق آبل هذه الخطوة كترقية كبيرة، مما قد يجعل هواتف آيفون 17 الأساسية أحد الهواتف التي تستحق الشراء في عام 2025.