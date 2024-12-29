تضمن تحديثا iOS 18.1 و iOS 18.2 العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي من آبل (Apple Intelligence) مثل: Image Playground و Genmoji وأدوات الكتابة وغيرها، لكن ما تزال هناك مزايا جديدة لم تطلقها آبل بَعد، وتخطط الشركة لإطلاق تحديث رئيسي آخر لنظام iOS 18 في عام 2025 يتضمن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة.

وفيما يلي سنذكر 5 من مزايا Apple Intelligence الجديدة القادمة في عام 2025:

1- الإشعارات المهمة:

توفر الأجهزة التي تدعم Apple Intelligence ملخصات للإشعارات تسمح للمستخدم بأخذ فكرة عامة عما تتضمنه الإشعارات الواردة، ولكن في إصدار مستقبلي من نظام iOS 18، ستُضيف آبل مزية تُسمى (الإشعارات المهمة) Priority Notifications تتيح للمستخدم رؤية الإشعارات المهمة في الجهة العلوية من قائمة الإشعارات تليها الإشعارات الأقل أهمية.

2- تحسينات جديدة للمساعد الافتراضي سيري:

حصل المساعد الافتراضي سيري في الأجهزة التي تدعم Apple Intelligence على تصميم جديد وأصبح أكثر ذكاءً وقدرة على فهم اللغة الطبيعية، لكن هناك تغييرات أخرى لم تصله بَعد.

وتشمل المزايا المستقبلية التي سيتمتع بها سيري:

إمكانية العثور على الملفات: سيتمكن سيري من تتبع كل شيء على جهازك، مثل: الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، والملفات، والصور، لمساعدتك في العثور على أي شيء تبحث عنه.

الوعي بما يظهر على الشاشة: سيتمكن سيري من معرفة ما يظهر على شاشة جهازك وتنفيذ الأوامر بناءً على ذلك. على سبيل المثال: إذا كنت تنظر إلى صورة، يمكنك أن تقول: “يا سيري، أرسل هذه الصورة إلى [اسم الشخص]”، وسيعرف سيري ما الصورة التي ترغب في إرسالها.

التكامل مع التطبيقات: سيتمكن سيري من تنفيذ المهام المعقدة التي تتطلب استخدام أكثر من تطبيق لتنفيذها. على سبيل المثال: يمكنك طلب تعديل صورة معينة، ثم إرسالها إلى شخص ما بأمر واحد، أو طلب نقل ملفات معينة من تطبيق إلى آخر.

3- مزية Genmoji في نظام macOS:

أضافت آبل مزية إنشاء الرموز التعبيرية Genmoji إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد ضمن تحديثات أنظمة التشغيل iOS 18.2 و iPadOS 18.2، لكنها لم تُضفها إلى حواسيب ماك عبر نظام macOS Sequoia 15.2.

ومن المُتوقع أن تصل هذه المزية إلى حواسيب ماك مع تحديث macOS Sequoia 15.3 الذي يخضع حاليًا للاختبار التجريبي وستطلقه آبل في يناير 2025.

4- مزية Memory Movie في نظام macOS:

لم تصل إلى حواسيب ماك حتى الآن مزية Memory Movies التي تتيح إنشاء فيلم قصير من الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في تطبيق الصور باستخدام وصف نصي بسيط. وفي الوقت الحالي، يمكن استخدام هذه المزية فقط في هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، لكن آبل تخطط لإضافتها إلى حواسيب ماك عبر التحديثات القادمة لنظام macOS Sequoia 15.

لإنشاء فيلم عبر هذه المزية، يمكنك الانتقال إلى قسم Memories في تطبيق الصور، والنقر على زر (إنشاء) Create، ثم كتابة وصف نصي للفيلم، وسيختار التطبيق الصور ومقاطع الفيديو المناسبة للوصف النصي الذي أضفته، ثم يُنشئ فيلمًا يتضمن موسيقا مناسبة، ويمكنك تعديل محتوى الفيلم أو تغيير الموسيقا ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

5- دعم المزيد من اللغات:

يدعم نظام Apple Intelligence في الوقت الحالي اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة) فقط، وتخطط آبل لدعم لغات جديدة في عام 2025، منها:

الصينية.

الإنجليزية (الهند، وسنغافورة).

الفرنسية.

الألمانية.

الإيطالية.

اليابانية.

الكورية.

البرتغالية.

الإسبانية.

الفيتنامية.

متى ستصل هذه المزايا الجديدة إلى أجهزة آبل؟

بخلاف مزية Genmoji التي ستصل إلى حواسيب ماك في التحديث القادم لنظام التشغيل macOS Sequoia 15.3، لا توجد مزايا جديدة في تحديثات iOS 18.3 و iPadOS 18.3 و macOS Sequoia 15.3 التي تخضع حاليًا للاختبار التجريبي. لذلك، من غير المُتوقع إصدار مزايا جديدة حتى iOS 18.4.

ومن المُتوقع أن تطلق آبل تحديث iOS 18.3 في أواخر يناير، يتبعه إصدار iOS 18.4 التجريبي، ومن المُتوقع أن يصل التحديث النهائي من هذا الإصدار في أبريل 2025.