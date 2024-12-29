مراجعة شاملة لهاتف موتورولا Moto G75 5G الجديد

يُعدّ هاتف موتورولا Moto G75 5G من أبرز الهواتف المتوسطة الحديثة الداعمة لشبكات الجيل الخامس، ويمتاز بالتصميم المتين، والأداء القوي، ويُباع بسعر معقول، كما يدعم الشحن اللاسلكي، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة تبلغ خمس سنوات. ويُعدّ هذا الهاتف مناسبًا لمن يبحثون عن هاتف أندرويد من الفئة المتوسطة، يتمتع بتصميم أنيق ومتين، ويمكنه أداء المهام اليومية بسلاسة.

وفي المراجعة التالية سنذكر جميع مواصفات ومزايا هاتف موتورولا Moto G75 5G الجديد:

التصميم والشاشة:

يُعد التصميم المتين أهم ما يميز هاتف Moto G75 5G، فهو يأتي في هيكل قوي حاصل على شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات، كما يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

يتضمن هاتف موتورولا مكبرات صوت مزودة بتقنية Dolby Atmos، مما يوفر تجربة صوتية غامرة، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الرمادي (Charcoal Gray)، والأزرق (Aqua Blue)، والأخضر (Succulent Green).

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف Moto G75 5G شاشة من نوع IPS LCD بحجم يبلغ 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2388 بكسلًا، مما يوفر ألوانًا زاهية وتفاصيل واضحة.

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 1000 شمعة في المتر المربع، مما يجعل الشاشة واضحة حتى في ظروف الإضاءة القوية.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف موتورولا Moto G75 5G بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 من كوالكوم، وهو معالج حديث مُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر ويتمتع بأداء قوي؛ مما يجعل الهاتف مناسبًا للمهام اليومية مثل: تصفح الإنترنت واستخدام التطبيقات المختلفة، بالإضافة إلى اللعب بالألعاب غير الكثيفة.

يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة قدرها 256 جيجابايت قابلة للتوسعة حتى تيرابايت واحد عبر بطاقة microSD، مما يمنح المستخدم مساحة واسعة لتخزين الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات المتعددة.

يعمل Moto G75 5G بنظام التشغيل أندرويد 14 وواجهة المستخدم My UX، وسيتلقى الجهاز ما يصل إلى 5 ترقيات لنظام التشغيل و 6 سنوات من تحديثات الأمان.

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

الكاميرا الخلفية في Moto G75 5G مزدوجة العدسات، وتضم العدسة الرئيسية مستشعرًا بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة واسعة تبلغ f/1.8، وتدعم تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS). ويقدم هذا المستشعر صورًا غنية بالتفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وأما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتتيح التقاط صور بزوايا واسعة تصل إلى 120 درجة.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل. وفيما يتعلق بتسجيل مقاطع الفيديو، يدعم هذا الهاتف تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

يتضمن هذا الهاتف مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور ووضوحها تلقائيًا، مما يسمح بالحصول على صور عالية الجودة وتظهر فيها جميع التفاصيل.

البطارية والشحن:

يأتي هاتف موتورولا Moto G75 5G مزودًا ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة. ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، مما يتيح شحن البطارية حتى نسبة قدرها 50% في 25 دقيقة. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، وهي مزية نادرة في الهواتف المتوسطة.

السعر:

يُباع هاتف موتورولا Moto G75 5G بسعر يبلغ 694 ريالًا سعوديًا.

هل يستحق الشراء؟

يقدم هاتف Motorola Moto G75 5G توازنًا مثاليًا بين الأداء الجيد، والمتانة العالية، والسعر المتوسط. ويتميز بتصميم قوي يتحمل الظروف القاسية، وشاشة عالية الدقة، وكاميرات جيدة الأداء. فإذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين المتانة والأداء القوي ويُباع بسعر معقول، سيكون Moto G75 5G مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا Moto G75 5G الجديد:

المواصفات Motorola Moto G75 المعالج معالج (Snapdragon 6 Gen 3) من كوالكوم. الشاشة من نوع ( IPS LCD ) بقياس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والأزرق، والرمادي. الوزن 205 جرامات. الأبعاد 166.1 × 77.2 × 8.3 ملم. السعر 694 ريالًا سعوديًا.