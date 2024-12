حصاد 2024.. أهم إنجازات شركة جوجل في هذا العام

في عالم التكنولوجيا المتسارع، لا يكاد يمر عام دون أن يشهد بصمة واضحة لشركة جوجل، التي تتداخل منتجاتها وخدماتها في نسيج حياتنا اليومية بشكل لا يمكن إنكاره، ولم يكن عام 2024 استثناءً، بل كان حافلاً بالإنجازات والابتكارات.

فقد شهد هذا العام إطلاق جوجل مجموعة من الحلول والابتكارات التي طالت مختلف جوانب حياتنا الرقمية، ابتداءً من تحسينات جذرية في محرك البحث الذي نعتمد عليه يوميًا، ومرورًا بتحديثات مهمة في نظام أندرويد، الذي يشغل مليارات الأجهزة حول العالم، ووصولًا إلى تحقيق قفزات نوعية في مجالي الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي اللذان يعيدان تشكيل مستقبل التكنولوجيا.

لذلك سنسلط الضوء في هذا المقال على أهم الإنجازات التي حققتها جوجل في مختلف المجالات، ابتداءً من البحث والذكاء الاصطناعي ووصولًا إلى الحوسبة الكمية:

واصلت جوجل في عام 2024 تحسين خوارزميات البحث لتقديم نتائج أكثر دقة وصلة باحتياجات المستخدمين، وقد شملت هذه التحسينات:

أطلقت جوجل على مدار عام 2024 مجموعة من التحديثات لخوارزمية البحث، ومن أبرزها تحديث مارس 2024، الذي ركز في تحسين خوارزمية أنظمة الترتيب الأساسية، بهدف ضمان عرض المعلومات الأكثر إفادة وذات الجودة العالية، والحد من ظهور المحتوى غير الأصلي في نتائج البحث، بالإضافة إلى تحديث سياسات مكافحة البريد العشوائي للتعامل بفعالية أكبر مع المحتوى الأقل جودة.

يُعدّ فهم نية المستخدم من أبرز التحولات التي شهدها محرك بحث جوجل في عام 2024، وذلك بفضل التقدم الكبير في نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها جوجل، فعلى عكس تحديثات الأعوام السابقة التي كانت تعتمد بنحو كبير على عوامل مثل كثافة الكلمات الرئيسية والروابط الخلفية، أصبح الذكاء الاصطناعي الآن يُمكن جوجل من فهم النية الحقيقية وراء عمليات البحث بدقة عالية لم يَعد الأمر مقتصرًا على مطابقة الكلمات، بل أصبح تحليل السياق وفهم الغرض من البحث هو الأساس.

فعلى سبيل المثال، إذا بحث مستخدم عن (أفضل وصفة لكعكة الشوكولاتة)، فإن جوجل الآن لا تبحث فقط عن صفحات تحتوي على هذه الكلمات، بل تحلل أيضًا هل الصفحة تقدم وصفة مفصلة مع صور أو فيديو، وتقييم جودة هذه الوصفة بناءً على آراء المستخدمين الآخرين.

أطلقت جوجل أيضًا خلال عام 2024 مزية (ملخصات الذكاء الاصطناعي) AI Overviews في محرك البحث الخاص بها لمستخدميها في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بهدف تقديم ملخصات شاملة للمعلومات من مصادر متعددة، مدمجة معًا بشكل متناسق، مما يساعد المستخدمين في الحصول على فهم أعمق للموضوع دون الحاجة إلى زيارة عدة مواقع.

وتستند هذه المزية في عملها إلى نماذج لغوية متقدمة قادرة على فهم سياق البحث بنحو أفضل من الطرق التقليدية، ومنها نموذج (Gemini)، مما يمكنها من تقديم إجابات أكثر دقة وصلة بنية المستخدم الحقيقية، حتى لو كان البحث معقدًا.

واصلت جوجل خلال عام 2024 تطوير أندوريد، نظام التشغيل الأكثر استخدامًا في العالم، فقد شهد هذا العام إطلاق إصدار (أندرويد 15)، الذي يركز في تعزيز الخصوصية والأمان، كما حصلت تطبيقاتها الرئيسية على تحديثات قوية.

أطلقت جوجل خلال شهر فبراير 2024، مزية (Circle to Search) التي تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي لتسهيل تجربة البحث عبر الإنترنت في الهواتف الذكية، إذ تتيح لك هذه المزية البحث بسرعة في الويب عن أي شيء في هاتفك باستخدام رسم دائري بسيط حول هذا الشيء دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الذي تستخدمه أو كتابة ما تبحث عنه.

طرحت جوجل خلال عام 2024 نظام أندرويد 15، الذي يركز بنحو كبير في تعزيز مستوى الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم في الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

فقد طرحت جوجل في نظام أندرويد 15 مزية (قفل كشف السرقة) Theft Detection Lock، التي تستند في عملها إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والمزايا الأمنية المتقدمة من جوجل لتعزيز حماية هاتفك من السرقة.

إذ تعمل هذه المزية على تحليل أنماط حركة الهاتف والتفاعلات معه، فإذا اكتشفت سلوكًا غير طبيعي يشير إلى السرقة، مثل الحركة المفاجئة أو محاولات متكررة لإلغاء القفل، فإنها ستغلق شاشة الجهاز تلقائيًا لمنع الوصول إلى البيانات.

كما عززت جوجل إجراءات المصادقة في أندرويد 15 لزيادة الأمان في حالات معينة، مثل إزالة بطاقة SIM أو تعطيل مزية (العثور على جهازي) Find My Device، وأتاحت للمستخدمين إنشاء مساحة خاصة داخل النظام لإخفاء التطبيقات الحساسة وحمايتها بعيدًا عن أعين الآخرين.

وعلاوة على ذلك، يوفر نظام أندرويد 15 طريقة سهلة لتثبيت شريط المهام أو إزالته في الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، مما يمنح مرونة أكبر في تخصيص الواجهة والوصول إلى التطبيقات.

شهدت تطبيقات جوجل الرئيسية، مثل الخرائط وجيميل، تحديثات مستمرة على مدار العام تضمنت مزايا جديدة وحسّنت الأداء. فعلى سبيل المثال، طرحت الشركة تنبيهات الحوادث في تطبيق الخرائط، بالإضافة إلى مرشحات جديدة في جيميل لتنظيم البريد الإلكتروني بشكل أفضل.

كما طورت جوجل روبوتها (Gemini) ودعمته بالعديد من المزايا الجديد ليحل محل (Google Assistant)، وأصبح المساعد الافتراضي في هواتف أندرويد.

شهد عام 2024 انطلاقة قوية لجوجل في عالم الأجهزة، بدأت بإطلاق هاتف (Pixel 8a) الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في الموازنة بين السعر والأداء، ثم واصلت جوجل هذا النجاح بإطلاق سلسلة (Pixel 9)، وساعة (Pixel Watch 3).

أطلقت جوجل في شهر مايو 2024 هاتف (Pixel 8a)، الذي تميز بأداء قوي مقارنة بسعره، مما جعله خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة هواتف Pixel المميزة دون دفع ثمن باهظ.

ويأتي هاتف(Pixel 8a) بتصميم مطابق تقريبًا لتصميم هاتف Pixel 8، ويضم شاشة عالية السطوع ويعمل بمعالج Tensor G3، ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي القوية نفسها المتوفرة في هواتف جوجل الرائدة، ويُباع بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

أطلقت جوجل خلال شهر أغسطس 2024 سلسلة هواتف (Pixel 9)، التي تضمنت للمرة الأولى ثلاثة هواتف وهي: Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 الأساسي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في جوانب متعددة، إذ تميزت الهواتف بتصميمات أنيقة وقوية، وأداء قوي، بالإضافة إلى إدماج مكثف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في وظائفها.

وقد حظي هاتف (Pixel 9 Pro) بإشادة واسعة النطاق، وحصل على تقييمات عالية في المراجعات، إذ يتميز الهاتف بمواصفات متقدمة وكاميرا احترافية، وحجم مناسب، مما جعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الرائدة.

يُعدّ هاتف (Pixel 9 Pro Fold) من أبرز إنجازات جوجل في مجال الأجهزة عام 2024، إذ يمتاز بأنه يقدم تجربة فريدة تجمع بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي بشكل سلس، ويُعدّ هذا الهاتف أول جهاز قابل للطي يقدم تجربة استخدام مرضية في كلا الوضعين: كجهاز لوحي عند فتحه، وكهاتف ذكي تقليدي عند طيه. ويؤكد ذلك أن جوجل قد نجحت في تجاوز التحديات التقنية التي تواجه تصميم الهواتف القابلة للطي، وقدمت جهاز عملي ومبتكر.

ويضم هاتف (Pixel 9 Pro Fold) شاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.3 بوصات، وشاشة داخلية بمقاس قدره 8 بوصات، وذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وكاميرا خلفية تتطابق مواصفاتها مع مواصفات الكاميرا الخلفية لهاتف Pixel Fold الذي صدر العام الماضي؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل.

طرحت جوجل خلال شهر سبتمبر 2024 ساعة (Pixel Watch 3) التي تضم شاشة أكثر إشراقًا من شاشة الطراز السابق (Pixel Watch 2)، إذ تصل ذروة سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتمتاز بعمر بطارية مُحسن، وتتضمن مزايا متقدمة لتتبع اللياقة البدنية.

وللمرة الأولى تأتي ساعة جوجل بحجمين، هما: 41 و45 ملم، ويوجد بعض الفروق بين كلا الإصدارين في سعة البطارية والألوان؛ إذ يحتوي الطراز الكبير على بطارية تبلغ سعتها 420 ميلي أمبير في الساعة، وأما الطراز الصغير فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 307 ميلي أمبير في الساعة.

طرحت شركة جوجل خلال شهر سبتمبر 2024 أيضًا سماعات (Pixel Buds Pro 2)، التي تعمل بشريحة (Tesnor A1) لمعالجة الصوت، وتمتاز بمكبر صوت ديناميكي بمقاس قدره 11 ملم، وثلاثة ميكروفونات، وتدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة، ووضع الشفافية، واكتشاف المحادثة.

كان عام 2024 عامًا استثنائيًا لجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد شهدنا تطورات كبيرة في نموذج (Gemini)، وأطلقت عدد من النماذج الجديدة وأهمها نموذج (Veo 2) لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، كما فاز نموذجها (AlphaFold) بجائزة نوبل في الكيمياء هذا العام، بالإضافة إلى إطلاق أدوات جديدة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها: (NotebookLM)، و(Learn About)، و(ImageFX).

حققت جوجل قفزات نوعية في تطوير نماذجها اللغوية، مع التركيز في نموذج (Gemini)، الذي يُعدّ من أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حاليًا، والذي أدمجته جوجل في العديد من تطبيقاتها، مثل البحث والمساعد الصوتي، ويمتاز بأنه يقدم أداءً قويًا في فهم اللغة الطبيعية وتوليد النصوص.

وقد أطلقت جوجل يوم 11 من ديسمبر 2024، إصدار (Gemini 2.0)، الذي يمثل قفزة طموحة نحو نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنجاز المهام المعقدة بشكل مستقل. إذ يمتاز هذا النموذج بأنه مصمم لعصر جديد قائم على الوكلاء، فبدلًا من تقديم استجابات مباشرة للمستخدمين، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي فهم السياق بنحو أعمق، والتخطيط لسلسلة من الإجراءات، وحتى اتخاذ قرارات محددة نيابة عن المستخدم.

أطلقت جوجل خلال شهر ديسمبر 2024 أيضًا نموذج (Veo 2) لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، الذي ينافس نموذج (Sora) من OpenAI، ولكنه يتفوق عليه في العديد من الجوانب، إذ يقدم نموذج (Veo 2) مخرجات بدقة قدرها 4K، أي تبلغ 3840 × 2160 بكسلًا، وهو ما يُعادل أربعة أضعاف ما يقدمه منافسه الرئيسي (Sora)، والتي تبلغ 1080 بكسلًا فقط.

كما يمتاز بقدرته العالية على فهم قوانين الفيزياء التي تحكم حركة الأجسام وتفاعلها في الواقع، وفهمه العميق للغة التصوير السينمائي، إذ يمكن للمستخدم توجيهه باستخدام مصطلحات سينمائية محددة.

تُعدّ (NotebookLM) من الأدوات المبتكرة التي أطلقتها جوجل في عام 2024، إذ تتيح هذه الأداة تحويل المستندات إلى ملف صوتي مولد بالذكاء الاصطناعي، مع مضيفَيْن يناقشانه على غرار البودكاست، الأمر الذي جعل عملية استيعاب المعلومات أكثر جاذبية وتفاعلية.

وقد لاقت هذه الأداة استحسانًا كبيرًا، إذ اختارتها مجلة (تايم) TIME الأمريكية كواحدة من أفضل الابتكارات في عام 2024، مما يشير إلى شعبيتها وجودتها.

