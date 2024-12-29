أبرز الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في 2024

غيّر الذكاء الاصطناعي تجربة استخدام الهواتف الذكية الحديثة، ففي عام 2024 ازدادت المنافسة بين شركات تصنيع الهواتف الذكية لإطلاق هواتف مميزة تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي، وقد ركزت بعض الشركات في إضافة مزايا لتحسين الصور، وبعضها لتعزيز الإنتاجية، وبعض الشركات أضافت مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في جميع التطبيقات المدمجة في هواتفها.

ومع أن الكثير من الهواتف الذكية التي أطلقت خلال عام 2024 تتضمن مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهناك بعض الهواتف التي تميزت عن غيرها بدعمها مزايا متقدمة، ومنها:

1- هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra:

قدمت سامسونج نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI مع سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S24، ويُعدّ Galaxy S24 Ultra الهاتف الأفضل في السلسلة.

أدمجت سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي في واجهة المستخدم المخصصة لهواتفها One UI، وأبرزها: الترجمة الفورية للمكالمات (Live Translate)، ومساعد الكتابة (Chat Assist)، ومزية البحث (Circle to Search). كما يتضمن هذا الهاتف أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل: Edit Suggestion و Generative Edit.

2- هاتف جوجل Pixel 9 Pro XL:

يعمل هاتف Pixel 9 Pro XL الجديد بمعالج Tensor G4 الذي طورته جوجل لتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي أضافتها إلى هاتفها الجديد. كما يأتي الهاتف مع Gemini الذي يعمل مساعدًا افتراضيًا بدلًا من مساعد جوجل؛ مما يتيح لك الوصول إلى مساعد صوتي أكثر ذكاءً بمجرد الضغط مطولًا على زر التشغيل.

يتضمن هاتف جوجل مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي غير روبوت Gemini المدمج، فبالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي المضمنة في سلسلة Pixel 8، تتضمن سلسلة Pixel 9 بعض المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأبرزها:

مزية Pixel Studio التي تسمح بإنشاء صور وملصقات مخصصة.

تطبيق Pixel Screenshots الذي يخزن جميع لقطات الشاشة وينظمها ويسهل العثور على أي لقطة، ويمكنك تعرف كيفية استخدامه في مقال: “ كيفية استخدام تطبيق Pixel Screenshots الجديد من جوجل “.

مزية ملاحظات المكالمات (Call Notes) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير ملخص للمعلومات الرئيسية التي ذُكرت في المكالمة.

مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل: مزية Auto Frame لإعادة تأطير صورتك، ومزية Add Me لإضافة صورة لشخص ما إلى صورة جماعية، ومزية Reimagine التي تسمح بإضافة عناصر جديدة إلى الصور المخزنة في هاتفك.

3- هاتف iPhone 16 Pro Max:

يدعم هاتف iPhone 16 Pro Max نظام الذكاء الاصطناعي الجديد من آبل (Apple Intelligence) الذي يوفر المساعد الصوتي المُحسن سيري الذي أصبح أكثر ذكاءً وفائدة من قبل، كما يوفر هذا النظام مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتحرير الصور، والمساعدة في كتابة النصوص. ويتكامل هذا النظام مع ChatGPT من OpenAI، وهذا يعني أنه إذا طلبت من سيري القيام بشيء لا يمكنه القيام به، فسيستعين تلقائيًا بروبوت ChatGPT.

أضافت آبل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق البريد لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني الواردة، بالإضافة إلى توفير ردود سريعة على رسائل البريد الإلكتروني الواردة، وتكون الردود مختلفة السياق لتناسب محتوى الرسالة.

يتضمن هذا الهاتف أداة Genmoji لإنشاء رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق Image Playground الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخصصة على جهازك.

4- هاتف Oppo Find X8 Pro:

يُعد Oppo Find X8 Pro من أحدث وأفضل الهواتف الذكية التي أطلقت هذا العام، وقد ركزت أوبو بنحو أساسي في إضافة المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، مثل: مجموعة مزايا AI Toolbox التي تتضمن مجموعة من مزايا تعزيز الإنتاجية للمساعدة في كتابة النصوص وتلخيصها مثل: AI Summary و AI Speak و AI Writer.

ولأن التصوير الفوتوغرافي الاحترافي من أبرز مزايا هاتف Find X8 Pro، أضافت أوبو مجموعة مزايا AI Photo Remaster التي تأخذ أداء الكاميرا إلى مستوى جديد بفضل دعم الذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن لهذه المزايا تحسين الصور غير الواضحة، ورفع دقة الصور، وإزالة الانعكاسات.

بالإضافة إلى المزايا السابقة، يتضمن الهاتف المساعد الذكي Google Gemini لتسهيل طلب أداء بعض المهام باستخدام الأوامر الصوتية.

5- هاتف Realme GT 7 Pro:

يتضمن هاتف Realme GT 7 Pro مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المعززة لتجربة الاستخدام، إذ يتضمن مزية AI Sketch to Image التي تحوّل الرسوم التخطيطية البسيطة إلى رسوم احترافية بالذكاء الاصطناعي.

وهناك مزية تُسمى AI Motion Deblur يمكنها إزالة التشويش من مقاطع الفيديو التي تتضمن حركة سريعة. ومزية AI Eraser لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بسهولة، ووضع AI Night Vision Mode لتحسين الصور المصورة في الليل.