أجهزة جديدة من المُتوقع أن تعلنها سامسونج في حدث Unpacked 2025 غير هواتف Galaxy S25

بدأت تظهر العديد من الشائعات والتسريبات التي تتحدث عن المنتجات التي ستعلنها سامسونج في أول حدث لها في عام 2025 وهو Galaxy Unpacked المُتوقع أن يُعقد في شهر يناير. ووفقًا لتقرير من DigiTimes، من المُتوقع أن تعرض سامسونج خلال حدثها القادم خاتم Galaxy Ring 2 ونظارات الواقع المعزز AR الذكية بالإضافة إلى إعلان سلسلة Galaxy S25 الرائدة.

ومن المُتوقع أن يتميز خاتم Galaxy Ring 2 بدقة أكبر في تتبع المؤشرات الصحية، ومزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعمر بطارية أطول مقارنةً بالجيل الأول. كما تحدث التقرير عن بعض التفاصيل القليلة المتعلقة بنظارات الواقع المعزز AR التي قد تنافس نظارات Ray-Ban Meta الذكية.

إليك المزيد من التفاصيل عن الأجهزة الجديدة المُتوقع أن تعلنها سامسونج في حدث Galaxy Unpacked 2025 القادم:

خاتم Galaxy Ring 2 الذكي:

من المُتوقع أن يأتي الجيل الثاني من خاتم سامسونج الذكي مع مجموعة من التحسينات التي تتضمن: مستشعرات محدثة لتحسين دقة قياس المؤشرات الصحية، بالإضافة إلى مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تسعى سامسونج إلى تحسين قدرات خاتمها الذكي وتوفير أحجام جديدة منه بهدف منافسة Oura Ring 4؛ إذ يُشاع أن سامسونج ستقدم حجمين إضافيين للخاتم.

ففي الوقت الحالي، يتوفر Galaxy Ring بتسعة أحجام فقط، تتراوح بين 5 و 13. وأما Oura Ring 4 فيتوفر بأحجام تتراوح بين 4 و 15. كما أُشيع آخرًا أن سامسونج قد لا تنتظر حتى إصدار الجيل الثاني لطرح الأحجام الإضافية، إذ من المُتوقع أن تقدم الحجمين الجديدين (14 و 15) في يناير.

نظارات الواقع المعزز AR الذكية:

بالإضافة إلى إعلان خاتم Galaxy Ring 2، من المُتوقع أن تكشف سامسونج عن نظاراتها الذكية Galaxy AR في حدثها القادم. ووفقًا للتقرير نفسه، فإن هذه النظارات تشبه النظارات التقليدية وتأتي بوزن يبلغ قرابة 50 جرامًا. وتهدف الشركة من تطوير هذه النظارة إلى منافسة نظارات Ray-Ban Meta التي تهيمن حاليًا على هذا القطاع. ولم يقدم التقرير أي تفاصيل إضافية عن النظارات سوى أن سامسونج تتعاون مع كوالكوم وجوجل لتطويرها.

ومن الجدير بالذكر أن سامسونج تطور نظارة أخرى لم يُكشف بعد عن موعد إعلانها، ففي أوائل ديسمبر، أعلنت جوجل نظام Android XR بالتزامن مع إعلان تطوير أول نظارة للواقع الممتد من سامسونج التي ستعمل بنظام Android XR الجديد والتي أُطلق عليها اسم Project Moohan. وقد قدّمت سامسونج تصميمًا تقريبيًا للنظارة يشبه تصميم نظارة آبل Vision Pro للواقع المختلط.