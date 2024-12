كيفية إزالة محادثاتك مع Gemini ومنع حفظها

يتميز المساعد الافتراضي Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جوجل بقدرته على تلخيص النصوص الطويلة، وإنشاء صور استنادًا إلى الوصف النصي الذي تقدمه، وإجراء محادثات معك، وغير ذلك.

ولكن هذا الروبوت يتعلم باستمرار من المعلومات المقدمة إليه، ويحفظ كل ما تضيفه إليه سواء كان نصًا أو محادثة صوتية بنحو افتراضي. وإذا كنت ترى أن ذلك قد يشكل خطرًا على خصوصيتك الرقمية، فيمكنك إزالة سجل النشاط من Gemini ومنع حفظه، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

كيفية إزالة نشاطك من Gemini:

يحفظ Gemini جميع مطالباتك مثل: الأوامر النصية أو الصوتية في حسابك على جوجل. ويمكنك إدارة هذه المعلومات وحذفها من إعدادات نشاط الحساب.

ومع ذلك، من المهم معرفة أن هذا ممكن فقط إذا كنت تستخدم حسابًا شخصيًا. وأما إذا كنت تستخدم حساب جوجل الخاص بالعمل مع Gemini، فإن جميع أنشطتك تُحفظ بنحو دائم ولا يمكن حذفها.

لإزالة محادثاتك مع Gemini، اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى https://gemini.google.com لفتح تطبيق Gemini على الويب.

2- اضغط على زر القائمة الثلاثي الخطوط في الزاوية اليسرى العلوية لفتح القائمة الجانبية، ثم اختر خيار (النشاط) Activity.

3- اضغط على زر (حذف) Delete في قسم (نشاط تطبيقات Gemini Gemini Apps Activity).

4- حدد الإطار الزمني الذي تريد حذف السجل فيه. ويمكنك اختيار الساعة الماضية، أو اليوم الماضي، أو جميع الأوقات، أو تحديد نطاق زمني مخصص.

5- يمكنك أيضًا حذف المحادثات التي أجريتها مع الروبوت في يوم معين أو حذف محادثة فردية. وذلك بالضغط على أيقونة “X” المقابلة لليوم أو المحادثة.

كيفية إيقاف حفظ المحادثات وتعديل إعدادات الحذف التلقائي:

لمنع Gemini من حفظ محادثاتك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- اضغط على زر (إيقاف) Turn off بجانب قسم (نشاط تطبيقات Gemini) Gemini Apps Activity. وسيظهر لك خيار لإيقاف حفظ النشاط فقط (Turn off)، وآخر لإيقاف حفظ النشاط مع حذف النشاط المحفوظ سابقًا (Turn off and delete activity). اختر الخيار الذي يناسبك.

2- لتغيير إعدادات الحذف التلقائي، اضغط على السهم بجانب خيار (حذف النشاط الأقدم من) Deleting activity older than. ويمكنك تحديد المدة إما 3 أشهر أو 18 شهرًا أو 36 شهرًا، وهي المدة التي سيُحفظ خلالها النشاط قبل أن يحذف تلقائيًا. اضغط على زر (التالي) Next واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

الخاتمة:

مع تطور الذكاء الاصطناعي، ستؤدي روبوتات الدردشة دورًا محوريًا في تشكيل تفاعلاتنا اليومية مع الأجهزة الذكية. وGemini هو بالفعل المساعد الافتراضي لجميع الهواتف في سلسلة Google Pixel 9، ومن المُتوقع أن يأتي مثبتًا على معظم هواتف أندرويد المستقبلية.

لذلك، من المهم أن تعرف كيف يتعامل هذا الروبوت مع بياناتك، وأن هناك طريقة لحذف محادثاتك معه بسهولة، سواء كنت ترغب في حذف محادثة محددة أم جميع المحادثات. كما يمكنك ضبط إعداد الحذف التلقائي لتُحذف محادثاتك تلقائيًا بعد مدة زمنية محددة.