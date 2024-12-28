كروم في مرمى القراصنة.. هجوم سيبراني يستهدف إضافات المتصفح الشهير

كشفت تقارير أمنية عن تعرض إضافات متصفح كروم التابعة لعدد من الشركات لهجمات سيبرانية واسعة النطاق بدأت منذ منتصف ديسمبر الجاري، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز الأمريكية نقلًا عن خبراء في الأمن السيبراني وإحدى الشركات المتضررة.

وأعلنت شركة Cyberhaven، المتخصصة في الأمن السيبراني، تعرضها لاختراق إلكتروني حديثًا، مؤكدة في بيانٍ لوكالة “رويترز” يوم الجمعة أن الهجوم استهدف إضافة كروم الخاصة بها. وأوضحت الشركة أن تعليقات الخبراء تشير إلى أن الهجوم كان جزءًا من حملة أوسع استهدفت مطوري إضافات كروم في شركات متنوعة.

وأضافت الشركة في بيانها: “نتعاون حاليًا مع السلطات الفيدرالية لإنفاذ القانون لكشف ملابسات الحادث”. ولم يتضح بعدُ النطاق الجغرافي للهجمات.

وتُستخدم إضافات المتصفح عادةً لتخصيص تجربة تصفح الإنترنت، ومنها إضافات قسائم الشراء والحسومات وحفظ صفحات الويب وأخذ لقطات الشاشة وحجب الإعلانات وغيرها. وأما فيما يتعلق بإضافة Cyberhaven، فقد كانت إضافة كروم التابعة لها تُستخدم لمراقبة بيانات العملاء وتأمينها في أثناء نقلها عبر التطبيقات المستندة إلى الإنترنت.

وقال جيمي بلاسكو، المؤسس المشارك لشركة Nudge Security، وهي شركة أمريكية أخرى متخصصة أيضًا في الأمن السيبراني، إنه رصد العديد من إضافات كروم الأخرى التي أُخترقت بطريقة مشابهة، وأشار إلى أن أحد الاختراقات وقع في منتصف ديسمبر.

وأوضح بلاسكو أن الإضافات الأخرى المتضررة شملت تطبيقات متعلقة بالذكاء الاصطناعي والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، مشيرًا إلى أن الهدف قد يكون جمع أكبر قدر ممكن من البيانات الحساسة باستخدام هذه الإضافات المُخترقة، مضيفًا أن الاختراق كان عشوائيًا، ولم يكن يستهدف شركة بعينها.

ومن جانبها، أحالت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية (CISA) الاستفسارات إلى الشركات المعنية، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق من جوجل، الشركة المطوّرة لمتصفح كروم.