حصاد 2024.. أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد المقاطع الصوتية

أدوات توليد المقاطع الصوتية هي أدوات تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى أصوات تتميز بواقعيتها، إذ تبدو كأنها أصوات بشرية طبيعية. وتتيح لك هذه الأدوات اختيار مجموعة متنوعة من الأصوات واللغات حسب احتياجاتك. كما تسمح لك بتعديل السرعة واللهجة وأسلوب التحدث للحصول على الصوت المطلوب.

وبفضل مخرجاتها الواقعية، تُستخدم أدوات توليد المقاطع الصوتية بالذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل: المساعدات الافتراضية، وروبوتات الدردشة، وخدمة العملاء، ورواية الكتب الصوتية، ومقاطع الفيديو التعليمية، وغير ذلك الكثير.

وفي هذا المقال، سنذكر أبرز أدوات توليد المقاطع الصوتية بالذكاء الاصطناعي في عام 2024:

أداة ElevenLabs:

تقدم أداة ElevenLabs مجموعة واسعة من الخدمات الصوتية بأكثر من 30 لغة، مثل: الدبلجة التلقائية، واستنساخ الأصوات، وتحويل النصوص إلى كلام أو مؤثرات صوتية. وتتيح للمستخدمين الاختيار من آلاف الأصوات الفريدة منها أصوات مشاهير دُرّبت باستخدام بيانات متاحة للعامة ومرخصة. وتُعدّ خدمات ElevenLabs مثالية للبودكاست، وقراءة الكتب الصوتية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلية.

يتوفر من هذه الأداة إصدار مجاني، ومجموعة من خطط المأجورة التي تصل أسعارها إلى 99 دولارًا شهريًا.

أداة Speechify:

يمكن لأداة Speechify قراءة أي مستند بصوت طبيعي، وتوفر 200 صوت وتدعم أكثر من 60 لغة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك هذه الأداة بتسجيل عينة من صوتك واستخدام مزية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحصول على مقاطع صوتية جديدة بصوتك.

تتوفر Speechify كإضافة لمتصفح كروم وكتطبيق لحواسيب ماك، ولمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد. ويمكن للتطبيقات الخاصة بالهواتف المحمولة قراءة المستندات المادية من خلال تصوير الصفحات بكاميرا الهاتف.

الخطة المجانية في هذه الأداة تتيح لك تحويل النصوص إلى كلام باستخدام 10 أصوات فقط، وتتيح الخطة المميزة استخدام جميع المزايا المتقدمة بسعر يبلغ 12 دولارًا شهريًا.

أداة Respeecher:

تتخصص أداة Respeecher في استنساخ أصوات المشاهير، وصناع المحتوى، وتهدف إلى تمكين شخص ما من التحدث بصوت شخص آخر.

تأخذ الأداة تسجيلات للصوت المستهدف (الصوت المراد نسخه)، ثم تستنسخه بالذكاء الاصطناعي وتطبقه على المتحدث (الشخص الذي يقرأ النصوص)، ليظهر الكلام بمشاعر وتعبيرات وخصائص الصوت البشري الحقيقي.

وتوفر هذه الأداة مجموعة واسعة من أصوات المشاهير مثل: كريس فارلي وريتشارد نيكسون، وقد فازت بجائزة Emmy في عام 2019 لتطوير تقنية استنساخ صوت نيكسون.

تبدأ أسعار الخطط المأجورة من 18 دولارًا شهريًا لتحويل النصوص إلى كلام حتى 100 ألف حرف شهريًا، وتصل إلى 500 دولار شهريًا لخطة Power التي تقدم 900 دقيقة لتحويل الصوت إلى صوت، و3 ملايين حرف لتحويل النصوص إلى كلام، مع توفير أكثر من 100 صوت و 13 لهجة مختلفة.

أداة Genny:

Genny من Lovo AI هي أداة مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى أصوات وتستخدم تقنيات استنساخ الصوت لتوليد المقاطع الصوتية. يستخدمها أكثر من مليون مستخدم حول العالم، وتوفر أكثر من 500 صوت بأكثر من 100 لغة.

تنتج هذه الأداة أصواتًا عالية الجودة، وتتضمن وقفات طبيعية تضفي لمسة بشرية، وتقدم Genny وضعين لتوليد الأصوات:

الوضع البسيط: لتوليد تعليق صوتي بصوت واحد.

الوضع المتقدم: لتوليد محتوى صوتي يتضمن أصواتًا متعددة.

يمكنك اختيار اللغة والصوت من النماذج المتوفرة أو استنساخ صوتك الخاص، وتسمح لك الأداة بإضافة متحدثين متعددين وضبط النصوص والسرعة حسب احتياجاتك.

توفر أداة Genny خطة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا مع مزايا غير محدودة. وتبدأ أسعار الخطط المأجورة من 29 دولارًا شهريًا تسمح للمستخدم بطلب توليد مقاطع صوتية لا تتجاوز مدتها ثلاث ساعات شهريًا.

أداة Murf AI:

Murf AI أداة مصممة لإنشاء تعليقات صوتية بجودة عالية باستخدام الذكاء الاصطناعي تبدو كأنها مسجلة في استديو احترافي. وتدعم هذه الأداة أكثر من 120 صوتًا بأكثر من 20 لغة، وتصنف الأصوات حسب العمر والجنس.

بعد اختيار الصوت المناسب لاحتياجاتك، يمكنك لصق النصوص المراد تحويلها إلى أصوات وضبط السرعة وأسلوب التحدث وإضافة وقفات مناسبة. كما يمكنك تحسين المحتوى الصوتي الناتج بإضافة الموسيقا.

تتضمن هذه الأداة مزية Voice Changer التي تحول الملفات الصوتية المرفوعة إلى صوت مولد بالذكاء الاصطناعي لقراءة النصوص، لكن دقة الأصوات المولّدة قد تكون غير عالية في بعض الأحيان.

تسمح الخطة المجانية بطلب توليد مقاطع صوتية لا تزيد مدتها على 10 دقائق طوال مدة الاستخدام. وأما الخطط المأجورة فتبدأ أسعارها من 19 دولارًا شهريًا وتسمح بطلب توليد مقاطع صوتية لا تزيد مدتها عن 24 ساعة سنويًا.

منصة DupDub:

DupDub هي منصة لإنشاء محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحتوي على مكتبة ضخمة تضم أكثر من 500 صوت واقعي يتحدثون 70 لغة ولهجة مختلفة.

باستخدام هذه المنصة يمكنك طلب توليد مقاطع صوتية بالذكاء الاصطناعي عبر أداة تحويل النص إلى صوت (Text to speech)، وعند استخدام هذه الأداة سيُطلب منك إدخال نصوص تكتبها بنفسك أو استخدام مولد النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتوفر هذه الأداة مجموعة من الأصوات المختلفة، ويمكنك اختيار الصوت المناسب باستخدام أدوات التصفية المتاحة مثل: العمر، والجنس، والأسلوب، والجودة، واللهجة.

تتضمن الأداة إعدادات شاملة تسمح لك بإجراء التعديلات المناسبة بسهولة، مثل: تعديل طريقة النطق، وإضافة الوقفات المناسبة، وضبط الإيقاع، وإضافة تأثيرات صوتية وموسيقا في الخلفية.

تسمح الخطة المجانية بتجربة أداة تحويل النص إلى صوت لمدة قدرها ثلاثة أيام، وتبدأ أسعار الخطط المأجورة من 11 دولارًا شهريًا.