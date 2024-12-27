ون بلس تطلق سماعات Buds Ace 2 اللاسلكية بسعر منخفض

كشفت شركة ون بلس رسميًا عن سماعات Buds Ace 2 الجديدة في السوق الصينية، وهي تأتي خلفًا لنسخة العام الماضي Buds Ace، ويتزامن هذا الإعلان مع إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة Ace 5.

ويبلغ سعر السماعات نحو 25 دولارًا أمريكيًا فقط، ومن المتوقع إطلاقها في الأسواق العالمية مطلع العام المقبل بالتوازي مع عدد من المنتجات الأخرى.

ومع أن سماعات Buds Ace 2 ذات سعر منخفض، تزعم ون بلس أن السماعات تقدّم تجربة صوتية استثنائية مع تصميم خفيف الوزن، إذ يبلغ وزن كل سماعة 4.2 جرامات فقط، وهي متوفرة بلونين، هما الأسود والأخضر، ويتميز التصميم بمقاومته بصمات الأصابع والخدوش، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وتتضمن السماعات محركات صوتية ديناميكية بحجم قدره 12.4 ملم، وهي توفر صوتًا غنيًا بالتفاصيل مع تقنية BassWave 2.0 لتحليل النغمات وتعزيزها بنحو ذكي، ويمكن للمستخدمين تخصيص الصوت بفضل وجود 10 مستويات لضبط الجهير، مع نظام صوتي ثلاثي الأبعاد 3D Spatial Audio يمنح تجربة واقعية عند تشغيل الألعاب ومشاهدة المحتوى.

وتدعم السماعات ميزة الإلغاء النشط للضوضاء (ANC)، بالإضافة إلى تقنية تقليل الضوضاء في أثناء المكالمات بالذكاء الاصطناعي عبر ميكروفون مزدوج لضمان وضوح الصوت حتى في الأماكن الصاخبة، كما توفر السماعات وضع الشفافية الذي يسمح للمستخدم بالبقاء على دراية بمحيطه في أثناء الاستماع.

وأفادت الشركة بأن سماعات Buds Ace 2 اجتازت اختبارات صارمة من مؤسسة TÜV Rheinland للتحقق من متانتها، وتشمل هذه الاختبارات التعرض لدرجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية، وأكثر من 20 ألف دورة فتح وإغلاق للغطاء، بالإضافة إلى اختبارات السقوط من ارتفاع قدره 1.5 متر لحافظة الشحن و 1.8 متر للسماعات.

وتوفر السماعات عمر بطارية يصل إلى 43 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن عند إيقاف ميزة إلغاء الضوضاء، وعند شحن البطارية لمدة قدرها 10 دقائق، فإنه يمكن تشغيل السماعة لمدة قدرها 11 ساعة بفضل تقنية الشحن السريع. وتحتوي كل سماعة على بطارية بسعة قدرها 58 ميلي أمبير، في حين تحتوي حافظة الشحن على بطارية سعتها 440 ميلي أمبير.

وتدعم السماعات اتصال البلوتوث 5.4 مع زمن استجابة منخفض قدره 47 ميلي ثانية، مما يجعلها مثالية عند تشغيل الألعاب، كما أنها مقاومة للماء والغبار بمعيار IP55 لتكون مناسبة للتمارين والأنشطة الخارجية.

وتدعم السماعات الاتصال بجهازين في وقت واحد، مما يسمح بالتبديل السلس بين الأجهزة دون الحاجة إلى إعادة الاقتران، ويمكن للمستخدمين تخصيص الإعدادات والتحكم في السماعات عبر تطبيق HeyMelody الذي توفره ون بلس.