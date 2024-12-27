واتساب تختبر مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في خدمة الأعمال

بدأت شركة ميتا اختبار مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب للأعمال، مما يعزز إمكانيات الشركات في التعامل مع العملاء.

وتتيح الميزة الجديدة للشركات ربط تطبيق واتساب بأدوات الذكاء الاصطناعي عن طريق مسح رمز QR، من أجل تفعيل دعم الذكاء الاصطناعي في إدارة رسائل العملاء.

وتأتي هذه الإضافة لتكون مفيدة بنحو خاص خارج أوقات العمل الرسمية، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي الرد بسرعة على استفسارات العملاء.

وتشمل ردود الذكاء الاصطناعي توفير معلومات حول المنتجات، واقتراح خيارات تناسب احتياجات العملاء، وعرض تحديثات الأسعار وتوفر المنتجات، مما يجعل تجربة التسوق أكثر سلاسة.

وفي حال أرادت الشركة التدخل يدويًا في المحادثة، يتراجع الذكاء الاصطناعي فورًا لإفساح المجال للتواصل البشري المباشر. ولضمان الشفافية، سوف يُنبّه العملاء إلى كون الردود صادرة عن الذكاء الاصطناعي، وليس عن الشركة أو ممثليها.

ومع ذلك، قد تكون بعض الردود غير دقيقة في الوقت الحالي، مما يمنح الشركات الفرصة لتقديم ملاحظات إلى ميتا لتحسين الخدمة بمرور الوقت.

ويمكن للشركات أيضًا ربط حسابات واتساب العادية بحسابات الأعمال، وإدارة حساباتها في المنصتين في الوقت نفسه، مع إمكانية نقل ما يصل إلى ستة أشهر من سجل المحادثات إلى التطبيق، باستثناء محادثات المجموعات.

وفي سياق آخر، تعمل واتساب على ميزة تتيح إرسال رسائل إلى مساعد ميتا المدعوم بالذكاء الاصطناعي Meta AI للحصول على معلومات إضافية، كما أن ميتا توفر حاليًا إمكانية التواصل مع ChatGPT عبر واتساب بالتعاون مع OpenAI.

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود ميتا لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في منصاتها، مما يساعد في تحسين تجربة العملاء وتحقيق كفاءة أكبر في التواصل.