من جديد.. ChatGPT يعاني انقطاعًا عالميًا

شهد روبوت الدردشة الآلية الشهير ChatGPT انقطاعًا مفاجئًا، مما أدى إلى تعطيل وصول المستخدمين إليه عالميًا.

وأفاد العديد من المستخدمين بمواجهة صعوبات في استخدام الروبوت، وعدم استجابته للاستفسارات، مع ظهور رسالة تفيد بوجود “خطأ في الخادم الداخلي”.

وتشير التقارير إلى أن الانقطاع بدأ مساء يوم الخميس نحو الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وهو الوقت الذي بدأت فيه التقارير بالازدياد على موقع Down Detector المتخصص في رصد أعطال الخدمات الإلكترونية.

ونحو الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، نشرت شركة OpenAI تحديثًا على صفحة “حالة الخدمة” الخاصة بها يفيد بأن روبوت ChatGPT وواجهة برمجة التطبيقات (API) ونموذجها لتحويل النص إلى فيديو Sora “يشهدون حاليًا معدلات خطأ عالية”، وأوضح تحديث لاحق أن المشكلة “ناتجة عن مزود خدمة خارجي” وأن OpenAI تراقب الوضع حاليًا دون ذكر أي موعد محدد لاستعادة الوصول إلى الخدمة.

يُذكر أن ChatGPT قد توقف عن العمل عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية. فبعد أيام قليلة من إطلاق OpenAI أداة Sora لمشتركي ChatGPT في وقت سابق من هذا الشهر، توقفت كافة خدمات OpenAI عن العمل لعدة ساعات.

ويُثير هذا الانقطاع المتكرر تساؤلات حول استقرار ChatGPT وجودة البنية التحتية التي تعتمد عليها OpenAI في تقديم خدماتها المختلفة لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم.