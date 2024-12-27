يُعدّ Infinix Zero Flip الهاتف القابل للطي الأول لشركة Infinix ويأتي بتصميم صدفي قابل للطي رأسيًا على غرار هواتف Galaxy Z Flip ويُباع بسعر متوسط.

يُعدّ هذا الهاتف مناسبًا لمن يبحثون عن هاتف قابل للطي يُباع بسعر غير مرتفع، ويقدم تجربة استخدام سلسة ومناسبة لأداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة، وهو غير مناسب للمهام المعقدة واللعب بالألعاب الكثيفة.

إليك مراجعة شاملة لهاتف Infinix Zero Flip القابل للطي الجديد لتتعرف المزيد عن مواصفات ومزايا هذا الهاتف:

التصميم:

يتميز Zero Flip بتصميم صدفي تقليدي مع آلية طي متينة تتيح إغلاقًا محكمًا دون فجوات. وتقول الشركة إن الهاتف يقدم أداءً رائعًا بفضل المفصل القابل للطي بمقدار 400000 مرة والمصمم لإطالة عمر الاستخدام.

يبلغ وزن هذا الهاتف 195 جرامًا ويبلغ سمكه 7.6 ملم دون طيه، وتأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، مما يوفر متانة ضد الخدوش والصدمات. ويتوفر الهاتف بلونين، هما: الأسود (Rock Black) والوردي (Blossom Glow).

يفتقر هذا الهاتف إلى دعم معيار IP لمقاومة الماء والغبار، مما يعني أنه يجب تجنب تعريضه للسوائل والأتربة.

الشاشة:

يضم هاتف Infinix Zero Flip شاشة داخلية قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED يبلغ مقاسها 6.9 بوصات، وتبلغ دقتها 1080 × 2640 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مع سطوع يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة بألوان زاهية وتباين عالٍ.

وأما الشاشة الخارجية فتأتي بمقاس قدره 3.64 بوصات، وهي من نوع AMOLED، وتمتاز بدقة تبلغ 1056 × 1066 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، مع سطوع يصل إلى 1100 شمعة في المتر المربع، وهي مناسبة لتتبع الإشعارات واستخدام التطبيقات الأساسية دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Infinix Zero Flip بمعالج MediaTek Dimensity 8020 المصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Mali-G77 MC9. ومع أن هذا المعالج ليس من المعالجات القوية، فإنه يقدم أداءً جيدًا للاستخدام اليومي ويمكنه تشغيل التطبيقات المتنوعة والألعاب غير الكثيفة بسلاسة.

يتوفر هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت. ويعمل هاتف Infinix Zero Flip بنظام أندرويد 14 مع واجهة المستخدم XOS 14.5 وقد وعدت Infinix بتوفير ترقيتين رئيسيتين لنظام التشغيل، مع ثلاث سنوات من التحديثات الأمنية، مما يضمن حصوله على تحديثات لنظام التشغيل حتى أندرويد 16.

يضم الهاتف مكبرات صوت استيريو محسّنة من JBL، مما يوفر جودة صوت ممتازة. ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

الكاميرا:

يتميز الهاتف بنظام كاميرا متقدم يمكنه توفير صور واضحة وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، ويتضمن:

كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، وتدعم تقنية التثبيت البصري (OIS) والتركيز التلقائي.

كاميرا خلفية فائقة الاتساع بدقة تبلغ 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وزاوية عرض قدرها 115 درجة، مع دعم التركيز التلقائي.

كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.5، مع دعم التركيز التلقائي وهي مناسبة لالتقاط الصور الذاتية العالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي Zero Flip على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4720 ميلي أمبير في الساعة، مما يضمن استمرار الهاتف بالعمل ليوم كامل.

ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 70 واطًا، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي بقدرة 10 واط، مما يتيح شحن أجهزة أخرى عند الحاجة.

السعر:

يُباع هاتف Infinix Zero Flip بسعر قدره 2600 درهم إماراتي للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

هل يستحق الشراء؟

يُعد Infinix Zero Flip خيارًا جذابًا لأولئك الذين يرغبون في تجربة الهواتف القابلة للطي دون إنفاق مبلغ كبير. فهو يتميز بتصميم أنيق، ويضم شاشات عالية الجودة، ونظام كاميرا متقدم، وبطارية تدوم طويلًا مع دعم الشحن السريع. ومع أنه يأتي مع بعض السلبيات مثل عدم القدرة على مقاومة الماء والغبار، والمعالج المتوسط الأداء، فإن هذا الهاتف يقدم تجربة ممتازة، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي.

المواصفات الكاملة لهاتف Infinix Zero Flip القابل للطي الجديد:

Infinix Zero Flip المعالج معالج (Dimensity 8020) من Mediatek. الشاشة الشاشة الداخلية الرئيسية: من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.9 بوصات.

الشاشة الخارجية: من نوع (AMOLED) بقياس قدره 3.64 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 4720 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود والوردي. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 195 جرامًا. السعر 2600 درهم إماراتي للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.