يُعدّ جهاز تتبع اللياقة البدنية Smart Band 9 Active من أحدث الأجهزة في سلسلة Smart Band من شاومي، ويُعد الأكثر اقتصادية ضمن هذه السلسلة، فهو يُباع بسعر يقل عن 50 دولارًا.

يُعد Smart Band 9 Active من شاومي خيارًا جيدًا لمن يرغبون في استخدام جهاز لتتبع اللياقة البدنية أول مرة بفضل سعره المنخفض ومزاياه المتعددة التي تسمح بتتبع العديد من التمارين الرياضية والمؤشرات الصحية.

إليك مراجعة شاملة لجهاز Smart Band 9 Active من شاومي لتتعرف جميع مواصفاته ومزاياه:

التصميم والشاشة:

يأتي جهاز شاومي Smart Band 9 Active في هيكل صغير مصنوع من البلاستك، والتغيير الملحوظ مقارنة بتصميم الطراز السابق يتمثل في الحافة المرتفعة حول الشاشة لحمايتها من الصدمات. وتبلغ أبعاد الجهاز 46 × 27 × 9.99 ملم، ويزن 16 جرامًا ونصف، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والوردي.

يضم هذا الجهاز شاشة تعمل باللمس من نوع TFT LCD يبلغ مقاسها 1.47 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 172 × 320 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 60 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 450 شمعة في المتر المربع.

يأتي هذا الجهاز مع شريط قابل للتعديل حسب مقاس الرسغ، وقابل للاستبدال، إذ يمكن شراء أشرطة بديلة مصممة خصوصًا لهذا الجهاز من متجر شاومي أو متاجر أخرى تابعة لجهات خارجية.

المزايا الأساسية:

يدعم جهاز شاومي Smart Band 9 Active مزايا متعددة لمراقبة المؤشرات الصحية، مثل: مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم والإجهاد. كما يدعم معيار 5ATM لمقاومة الماء، ويوفر أكثر من 50 وضعًا رياضيًا منها: الجري، والمشي، وركوب الدراجات، والتسلق.

ومع ذلك، يفتقر الجهاز إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS المدمج؛ مما يعني أنه يعتمد على الهاتف لتتبع المواقع في أثناء الجري أو المشي لمسافات طويلة.

يدعم هذا الجهاز الوصول إلى مئات واجهات الساعة عبر تطبيق Mi Fitness، لكنه يفتقر إلى مزية التحكم في السطوع تلقائيًا أو وضع (التشغيل الدائم للشاشة) Always On Display.

الأداء:

يعمل جهاز تتبع اللياقة البدنية Smart Band 9 Active بنظام التشغيل RTOS ويضم 16 تطبيقًا مدمجًا، لكن لا يمكن إضافة تطبيقات من الجهات الخارجية، ويتكامل تطبيق Mi Fitness الخاص بالجهاز مع تطبيقات مثل: Apple Health و Google Fit و Strava مما يسمح بمزامنة البيانات الصحية التي تجمعها هذه التطبيقات مع الجهاز.

ويتمتع هذا الجهاز بأداء سلس ويوفر قياسات دقيقة لمعدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، وهي متقاربة مع القياسات التي ستحصل عليها من الأجهزة المنافسة ضمن الفئة السعرية نفسها. ومع ذلك، تتبع النوم أقل دقة مقارنة بأجهزة أخرى مثل: Huawei Watch Fit 3، فقد يسجل جهاز شاومي أوقات نوم أطول ولا يسجل أوقات الاستيقاظ الليلي بدقة. وعند تتبع التمارين، قد يسجل هذا الجهاز خطوات ومسافات أقل من الواقع مقارنة بأجهزة أخرى.

التوافق مع الأجهزة الأخرى:

يتوافق جهاز شاومي Smart Band 9 Active مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 8 أو الإصدارات الحديثة، وهواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 12 أو الإصدارات الحديثة، ويمكنه الاتصال بهذه الأجهزة عبر تقنية البلوتوث.

يمكن للمستخدم تتبع الإشعارات التي تصل إلى الهاتف من الجهاز، ولكن لا يمكنه الرد عليها أو إجراء مكالمات عبر البلوتوث لعدم وجود مكبر صوت أو ميكروفون. ومع ذلك، يمكنه التحكم في تشغيل الموسيقا أو التقاط الصور من بُعد باستخدام هذا الجهاز.

عمر البطارية:

يحتوي جهاز Smart Band 9 Active على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلي أمبير في الساعة، وتدوم حتى ثمانية أيام في ظروف الاستخدام العادية، ويمكن أن تصل إلى 18 يومًا عند تقليل الاستخدام. ومع ذلك، فإن وقت الشحن طويل نسبيًا، إذ يستغرق أكثر من 90 دقيقة لشحن بطاريته بالكامل.

السعر:

يُباع جهاز شاومي Smart Band 9 Active بسعر قدره 45 دولارًا.