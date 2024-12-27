ما المنتجات المُتوقع أن تطلقها جوجل في عام 2025؟

شهد عام 2024 إنجازات كبيرة ومميزة لشركة جوجل، ولم يقتصر الأمر على إصدار هواتف Pixel الرائدة، بل أطلقت أيضًا أحدث إصدار في سلسلة A المتوسطة وهو هاتف Pixel 8a الذي يوفر تجربة هواتف Pixel الرائدة ويُباع بسعر متوسط، بالإضافة إلى سماعات Pixel Buds Pro 2 المدعومة بالمساعد الذكي Gemini.

شهد Gemini أيضًا الكثير من التطورات والتحسينات خلال هذا العام، مما جعله المساعد الافتراضي الأساسي للكثير من مستخدمي هواتف أندرويد.

وفي عام 2025، من المُتوقع أن تستمر جوجل بتحسين Gemini وإطلاق المزيد من الأجهزة ذات المواصفات المحسنة والداعمة لمزايا الذكاء الاصطناعي.

إليك نظرة عامة على المنتجات المُتوقع أن تصدرها جوجل في عام 2025:

هاتف Pixel 9a المتوسط:

تتضمن سلسلة “a” من جوجل هواتف متوسطة تتمتع ببعض مزايا هواتف Pixel الرائدة وتُباع بسعر معقول، ومن المُتوقع أن تطلق جوجل أحدث الإصدارات في هذه السلسلة خلال عام 2025، وهو هاتف Pixel 9a.

أطلقت جوجل Pixel 8a في نهاية مايو 2023، و Pixel 7a في مايو 2022 ومن المُتوقع أن تطلق هاتف Pixel 9a في مايو 2025.

وفيما يتعلق بالمواصفات، هناك العديد من التسريبات والشائعات، إذ من المُتوقع أن يعمل Pixel 9a بمعالج Tensor G4، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

كما تشير التسريبات إلى أن هذا الهاتف سيكون أكبر قليلًا وأرفع من Pixel 8a، ويضم شاشة AMOLED بمقاس قدره 6.3 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات واحدة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

سلسلة هواتف Pixel 10 الرائدة:

بالإضافة إلى هاتف Pixel 9a المتوسط، من المؤكد أن جوجل ستطلق الجيل الجديد من سلسلة الهواتف الرائدة التي يُتوقع أن تحمل اسم Pixel 10. واستنادًا إلى الإصدارات الحالية، من المُتوقع أن تتضمن السلسلة أربعة أجهزة، هي: Pixel 10، و Pixel 10 Pro بشاشة مقاسها 6.3 بوصات، و Pixel 10 Pro XL بشاشة مقاسها 6.8 بوصات، و Pixel 10 Pro Fold القابل للطي.

لا توجد تسريبات كثيرة تتحدث عن مواصفات السلسلة القادمة، باستثناء شائعة واحدة تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تحتوي على منفذين من نوع USB-C مثل هاتف ROG Phone 9 Pro المصمم للألعاب.

ومن المتوقع أن تأتي السلسلة بتصميم مشابه لسلسلة Pixel 9، مع تحسينات كبيرة في نظام الكاميرا.

جهاز Pixel Tablet 2 اللوحي:

وفقًا لبعض الشائعات، تعمل جوجل على تطوير الجيل الثاني من الجهاز اللوحي Pixel Tablet، مع إضافة غطاء مدمج. ومن غير المؤكد أن هذا الغطاء سيكون بديلًا عن قاعدة الشحن التي تعمل مكبر صوت ذكي المتوفرة في الجيل الأول، لكن يُقال إن الغطاء الجديد سيعمل قاعدة لتثبيت الجهاز.

وفيما يتعلق بالمواصفات، من المُتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج Tensor G4، مع ترقية نظام الكاميرا مقارنةً بالإصدار الحالي.

سماعات Pixel Buds 3:

مع أن جوجل أطلقت سماعات Pixel Buds Pro 2 الرائدة في أغسطس 2024، فإن السماعات العادية Pixel Buds لم تُحدثها الشركة منذ عام 2020. وهناك توقعات بتحديثها في 2025.

لا توجد شائعات كثيرة عن مواصفات الجيل الجديد من سماعات Pixel Buds، باستثناء أن تصميمها سيكون أصغر بكثير مقارنة بالسماعات الحالية.

نظام أندرويد 16:

ستُصدر جوجل نظام أندرويد 16 في 2025، وقد يكون ذلك بالتزامن مع إطلاق سلسلة Pixel 10، ومن المُتوقع أن يكون ذلك في أغسطس.

تشير التسريبات إلى أن النظام سيتيح تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد، وإمكانية تغيير حجم النوافذ كما هي الحال في الحواسيب، بالإضافة إلى عرض الإشعارات بطريقة تفاعلية تشبه طريقة عمل الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) في هواتف آيفون الحديثة.

كما سيتضمن لوحة إعدادات سريعة بتصميم جديد يفصلها عن نافذة الإشعارات، على غرار ما تقدمه شركات مثل شاومي وأوبو.