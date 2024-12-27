مايكروسوفت و OpenAI.. تعريف ربحي جديد يغير مفهوم الذكاء الاصطناعي العام

كشف تقرير جديد من موقع “ذا إنفورميشن” التقني أن شركتي مايكروسوفت و OpenAI وضعتا تعريفًا داخليًا محددًا للغاية لمفهوم الذكاء الاصطناعي العام (AGI) يعتمد على تحقيق أرباح مالية ضخمة. وطِبقًا لهذا التعريف، فإن OpenAI ما زالت بعيدة بسنوات عديدة عن تحقيق هذا الهدف.

ويشير التقرير إلى أن الشركتين وقعتا اتفاقًا العام الماضي ينص على أن OpenAI لن تصل إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي العام إلا عند تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تحقيق أرباح تتجاوز 100 مليار دولار.

ويُعد هذا التعريف بعيدًا تمامًا عن التعريفات التقنية والفلسفية التقليدية للذكاء الاصطناعي العام.

يُذكر أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) مصطلح يشير إلى نوع متطور من الذكاء الاصطناعي قادر على محاكاة الذكاء البشري، بل والتفوق عليه، في مهام الفهم والتفكير والاستدلال واتخاذ القرارات.

وتواجه OpenAI خسائر بمليارات الدولارات في الوقت الحالي، وقد أبلغت الشركة المستثمرين أنها لا تتوقع تحقيق الأرباح حتى عام 2029.

ويشكل هذا الأمر نقطة محورية، إذ إن مايكروسوفت قد تفقد الوصول إلى تقنيات OpenAI بمجرد تحقيق OpenAI مفهوم الذكاء الاصطناعي العام. ومع ذلك، يُعتقد أن الاتفاق بين الطرفين يضمن لمايكروسوفت الوصول إلى نماذج OpenAI لمدة قدرها عقد أو أكثر.

وأثار نموذج OpenAI الجديد، المعروف باسم o3، جدلًا كبيرًا الأسبوع الماضي حول كونه يشكل خطوة حقيقية نحو تحقيق الذكاء الاصطناعي العام. وقد أظهر النموذج أداءً فائقًا مقارنةً بالنماذج الأخرى، لكنه يتطلب تكاليف حاسوبية عالية، مما ينعكس سلبًا على تعريف مايكروسوفت و OpenAI الذي يركز على الربحية.

يُذكر أن بعض الخبراء يتوقعون إعلان OpenAI تحقيق الذكاء الاصطناعي العام في وقت أقرب مما هو متوقع لتقليص دور مايكروسوفت، لكن الاتفاق الحالي قد يمنح مايكروسوفت فرصة أطول للاستفادة من تقنيات OpenAI قبل انتهاء الشراكة بينهما.