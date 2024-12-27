سباق التريليونات.. هل تصبح آبل أول شركة تتخطى قيمتها 4 تريليونات دولار؟

تقترب شركة آبل من أن تصبح أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، إذ بلغت قيمتها 3.92 تريليونات دولار قبل افتتاح التداول في البورصة يوم 27 ديسمبر.

وفي حال تمكنت آبل من تحقيق هذا الإنجاز، فسوف تتفوق على شركتي مايكروسوفت (التي تبلغ قيمتها السوقية 3.26 تريليونات دولار) وإنفيديا (التي تبلغ قيمتها السوقية 3.43 تريليونات دولار)، وهما أقرب الشركات لهذا الرقم القياسي الذي له دلالة كبيرة، وفقًا لما ذكرته مجلة “فورتشن” الأمريكية.

وشهد سهم آبل ارتفاعًا بنسبة قدرها 40% خلال العام الحالي، مدفوعًا بالتفاؤل بشأن تحسينات الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون وأجهزة الشركة الأخرى.

وأعرب عدد من المحللين عن تفاؤلهم تجاه أداء الشركة، إذ نشر المحلل “دانيال آيفز” من شركة أبحاث السوق Wedbush مذكرة بحثية أشار فيها إلى احتمالية ارتفاع سعر سهم الشركة إلى 325 دولارًا أمريكيًا، بفضل دورة ترقية هواتف آيفون المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، وقد تمتد تلك الدورة لعدة سنوات قادمة.

وأشار آيفز إلى أن “مئات التطبيقات التي تُطوّر حول تقنيات آبل للذكاء الاصطناعي Apple Intelligence ستُضيف إيرادات جديدة تُقدّر بمليارات الدولارات سنويًا إلى خدمات الشركة”، إلى جانب ترقية هواتف آيفون بنحو شامل خلال الآونة المقبلة.

وفي مذكرة أخرى، أكد المحلل “ساميك تشاتيرجي” من مؤسسة JPMorgan المالية الأمريكية أن سهم آبل لديه مجال إضافي للنمو، مدعومًا بزيادة مبيعات هواتف آيفون 17 القادمة.

ومع استمرار هذا الزخم، يبدو أن آبل في طريقها لتتجاوز قيمتها 4 تريليونات كأول شركة مُدرجة في سوق الأسهم تحقق هذا الإنجاز، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا عالميًا.